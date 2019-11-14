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Alişan ve Buse Varol çifti minik Burak ile kamera karşısına geçti! Alişan ve Buse Varol'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Alişan ve eşi Buse Varol oğulları Burak ile çektirdikleri fotoğraflarla magazin basınının ilgi odağı oldu. Sosyal medyada sevenlerinin ilgi odağı olan Alişan ve Buse Varol çiftinin fotoğrafları sonrası ünlülerin çocukları merak konusu oldu. İşte ünlülerin merak edilen çocukları...
Giriş Tarihi: 14.11.2019 12:39 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 12:53
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