Alişan ve Buse Varol çifti minik Burak ile kamera karşısına geçti! Alişan ve Buse Varol'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Yaz tatilini Antalya'da geçiren Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak ile olan fotoğraflarının yenisi geldi. Buse Varol sosyal medya hesabından Burak ile olan yeni pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Alişan ve Buse Varol çifti sosyal medyanın en çok takip edilen çiftlerinden olurken, fotoğrafları da büyük ilgi görüyor.