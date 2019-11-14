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Alişan ve Buse Varol çifti minik Burak ile kamera karşısına geçti! Alişan ve Buse Varol'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Alişan ve eşi Buse Varol oğulları Burak ile çektirdikleri fotoğraflarla magazin basınının ilgi odağı oldu. Sosyal medyada sevenlerinin ilgi odağı olan Alişan ve Buse Varol çiftinin fotoğrafları sonrası ünlülerin çocukları merak konusu oldu. İşte ünlülerin merak edilen çocukları...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 12:39 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 12:53
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Alişan ve Buse Varol çifti minik Burak ile kamera karşısına geçti! Alişan ve Buse Varol'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Yaz tatilini Antalya'da geçiren Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak ile olan fotoğraflarının yenisi geldi. Buse Varol sosyal medya hesabından Burak ile olan yeni pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Alişan ve Buse Varol çifti sosyal medyanın en çok takip edilen çiftlerinden olurken, fotoğrafları da büyük ilgi görüyor.

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Alişan ve Buse Varol çifti minik Burak ile kamera karşısına geçti! Alişan ve Buse Varol'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Buse Varol'un oğlu Burak ile olan fotoğrafları sonrası ünlülerin çocukları dikkat çekti. İşte ünlülerin çocukları...

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Alişan ve Buse Varol çifti minik Burak ile kamera karşısına geçti! Alişan ve Buse Varol'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Buse Varol ve oğlu Burak

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Alişan ve Buse Varol çifti minik Burak ile kamera karşısına geçti! Alişan ve Buse Varol'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Buse Varol ve oğlu Burak

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Alişan ve Buse Varol çifti minik Burak ile kamera karşısına geçti! Alişan ve Buse Varol'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Pınar Altuğ ve kızı Su