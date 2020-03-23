Alişan sosyal medyadan isyan etti! ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…

Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililer vatandaşları dışarı çıkmaması ve sosyal mesafeyi koruması konusunda uyarıyor. Bu uyarı umursamayan ve kendini sokağa atan vatandaşlar ise Bebek başta olmak üzere İstanbul'un birçok yerine akın etti. Günlerdir evlerinden dışarı adım atmayan bilinçli ünlüler ise bu duruma isyan etti. Günlerdir eşi ve oğluyla evinden çıkmayan Alişan, 'Yasağı delenlere büyük cezalar verilmeli' diyerek isyan etti.