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Alişan sosyal medyadan isyan etti! ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…

Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililer vatandaşları dışarı çıkmaması ve sosyal mesafeyi koruması konusunda uyarıyor. Bu uyarı umursamayan ve kendini sokağa atan vatandaşlar ise Bebek başta olmak üzere İstanbul'un birçok yerine akın etti. Günlerdir evlerinden dışarı adım atmayan bilinçli ünlüler ise bu duruma isyan etti. Günlerdir eşi ve oğluyla evinden çıkmayan Alişan, 'Yasağı delenlere büyük cezalar verilmeli' diyerek isyan etti.

Giriş Tarihi: 23.03.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 12:15
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Alişan sosyal medyadan isyan etti! ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…
Alişan sosyal medyadan isyan etti! ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan evinizden çıkmayın uyarısını umursamayarak kendisini dışarı atan vatandaşlar isimleri de isyan ettirdi.

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Alişan sosyal medyadan isyan etti! ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…
Alişan sosyal medyadan isyan etti! ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…

Günlerdir eşi ve oğluyla evinden çıkmayan Alişan büyük bir sorumsuzlukla dışarı çıkanlara şöyle isyan etti:

"Nasıl bir kafa bu! Balık tutmaya, koşmaya vaktiniz çok olacak eğer yaşar ya da yaşatırsanız! Sokağa çıkma yasağı şart. Yasağı delenlere de büyük cezalar verilsin... "

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Alişan sosyal medyadan isyan etti! ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…
Alişan sosyal medyadan isyan etti! ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…

BERKAY ŞAHİN

Biz günlerdir evdeyiz. Birçok kişi fedakarlık yapıp işinden gücünden oldu. Aklını, beynini çalıştırmayan bazıları ise sokakta halen geziyor. Ananız, babanız, çocuğunuz mutlaka birileri vardır sevdiğiniz. Eğer dışarı çıkarsan; belki sen ya da onlar ölebilir. Evlerinizde kalın.

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Alişan sosyal medyadan isyan etti! ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…
Alişan sosyal medyadan isyan etti! ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…

BU NASIL BİR ŞIMARIKLIK!

Özge Ulusoy, sokağa çıkanlara "Bu nasıl bir şımarlık. Herkesin canından olma riskini nasıl göze alıyorsunuz!" diye isyan edip ekledi:

"Bizler gibi sorumluluk sahibi insanlar, sizin terbiyesizliğinizin kurbanı olacağız. Bıkmadınız gezme tozma hırsınızdan.".

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Alişan sosyal medyadan isyan etti! ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…
Alişan sosyal medyadan isyan etti! ‘Evde kal’ çağrısına uymayanlar…

CAN YAMAN

Günlerdir evden çıkmayan Can Yaman, Boğaz'daki kalabalığa, "Böyle devam edin aynen" şeklinde kinaye yapıp insanları evlerinde kalmaya davet etti.