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Alişan paylaştı! Sosyal medya adeta yıkıldı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Alişan, Türkiye'de en çok sevilen isimlerden biri. Aynalı Tahir ve Cennet Mahallesi gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Alişan'ın özel hayatı, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Alişan'ın çocukluk dönemlerine ait bir fotoğraf karesini paylaşması üzerine, sosyal medyada olay oldu. Binlerce yorumun yapıldığı paylaşımı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 12:09
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Alişan paylaştı! Sosyal medya adeta yıkıldı

Eşi Buse Varol ile evliliklerinden bir çocuğu olan Alişan, sevenlerinin çok şaşıracağı bir paylaşımda bulundu. İşte birbirinden ünlü oyuncuların gördüğünüzde sizi çok şaşırtacak o değişimleri...

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Alişan paylaştı! Sosyal medya adeta yıkıldı

Seda Sayan

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Alişan paylaştı! Sosyal medya adeta yıkıldı

Hakan Yılmaz

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Alişan paylaştı! Sosyal medya adeta yıkıldı

Sezen Aksu

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Alişan paylaştı! Sosyal medya adeta yıkıldı

Ata Demirer