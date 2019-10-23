Alişan paylaştı! Sosyal medya adeta yıkıldı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Alişan, Türkiye'de en çok sevilen isimlerden biri. Aynalı Tahir ve Cennet Mahallesi gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Alişan'ın özel hayatı, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Alişan'ın çocukluk dönemlerine ait bir fotoğraf karesini paylaşması üzerine, sosyal medyada olay oldu. Binlerce yorumun yapıldığı paylaşımı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 12:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





