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Alişan Nusret’ten gelen hayatının teklifini elinin tersiyle itti

Açtığı et restoranları ve özellikle 'Saltbae' hareketiyle ünü sınırları aşan Nusret Gökçe'nin yıllar önce Alişan'a ortaklık teklif ettiği ortaya çıktı. Nusret'ten gelen teklifi geri çeviren Alişan hayatının fırsatını elinin tersiyle itti. Sonrada pişman olduğunu söyleyen Alişan, 'Etiler'deki ilk mekanına, ben ortaklık teklif ettim, o ortak olmadı.' dedi.

Giriş Tarihi: 30.01.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 16:31
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Alişan Nusret’ten gelen hayatının teklifini elinin tersiyle itti

Ünü ülke sınırlarını aşan Nusret Gökçe'nin yıllar önce Alişan'a ortaklık teklif ettiği ortaya çıktı.

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Alişan Nusret’ten gelen hayatının teklifini elinin tersiyle itti

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programındaki habere göre; Nusret Gökçe'nin dükkan açmak için parasının olmadığı bir dönemde Alişan'a ortaklık teklif ettiği öğrenildi. Alişan'ın o günlerde bu ortaklığa cesaret edemediği ve Nusret'e 'hayır' dediği ortaya çıktı.

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Alişan Nusret’ten gelen hayatının teklifini elinin tersiyle itti

Telefonla canlı yayına bağlanan Alişan, bu teklifi doğruladı:

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Alişan Nusret’ten gelen hayatının teklifini elinin tersiyle itti

"Ara sıra Nusret'in dükkanının önünden geçerken iç çektiğim oluyor. Nusret bu teklifi sadece bana değil birkaç kişiye daha yapmış, onlar da kabul etmemiş. Öncelikle şunu söyleyeyim adam inanılmaz başarılı ve ilk günkü gibi çalışıyor. Her sabah erken kalkıp dükkanlarını kontrol ediyor Allah daha çok versin.

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Alişan Nusret’ten gelen hayatının teklifini elinin tersiyle itti

Bana dedi ki 'Abi ben tek başıma bir yer açmak istiyorum, çok da büyük bir para değil, bana güven çok güzel yerlere geleceğiz' dedi. Ben de 'Nusret'cim ben askere gideceğim bir ay sonra, şu anda böyle bir yatırım düşünmüyorum, yaparsan tabii ki desteklerim her zaman gelirim' dedim.