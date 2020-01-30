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Alişan Nusret’ten gelen hayatının teklifini elinin tersiyle itti
Açtığı et restoranları ve özellikle 'Saltbae' hareketiyle ünü sınırları aşan Nusret Gökçe'nin yıllar önce Alişan'a ortaklık teklif ettiği ortaya çıktı. Nusret'ten gelen teklifi geri çeviren Alişan hayatının fırsatını elinin tersiyle itti. Sonrada pişman olduğunu söyleyen Alişan, 'Etiler'deki ilk mekanına, ben ortaklık teklif ettim, o ortak olmadı.' dedi.
Giriş Tarihi: 30.01.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 16:31
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