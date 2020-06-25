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Alişan gözyaşları içine anlattı: Oğlumun hayatını o kurtardı
Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol, 2 yaşındaki oğlu ve bakıcısının içinde olduğu araçta direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Araçla birlikte 30 metre sürüklenen Alişan ve ailesi tedavi gördükleri hastaneden dün taburcu oldu. "Ölümden döndük, verilmiş sadakamız varmış" diyen Alişan, oğlu Burak'ın hayatını bakıcılarının kurtardığını söyledi.
Giriş Tarihi: 25.06.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 10:56
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