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Alişan gözyaşları içine anlattı: Oğlumun hayatını o kurtardı

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol, 2 yaşındaki oğlu ve bakıcısının içinde olduğu araçta direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Araçla birlikte 30 metre sürüklenen Alişan ve ailesi tedavi gördükleri hastaneden dün taburcu oldu. "Ölümden döndük, verilmiş sadakamız varmış" diyen Alişan, oğlu Burak'ın hayatını bakıcılarının kurtardığını söyledi.

Giriş Tarihi: 25.06.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 10:56
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Alişan gözyaşları içine anlattı: Oğlumun hayatını o kurtardı

Manisa'da trafik kazası geçiren ünlü şarkıcı Alişan ve ailesi, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlandıktan sonra hastaneden taburcu olan Alişan'ın boynuna boyunluk takıldı.

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Alişan gözyaşları içine anlattı: Oğlumun hayatını o kurtardı

MR çekilen Alişan, eşi Buse Varol, çocukları Burak ve bakıcıları Marianne'in sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.

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Alişan gözyaşları içine anlattı: Oğlumun hayatını o kurtardı

"O ARABADAN SAĞ ÇIKMAMIZ ALLAH'IN BİR TAKDİRİ"

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan şarkıcı Alişan, "Ben hayatımda ilk kez kaza yaptım. En kötüsü tabi çocuğum ve eşim arabadaydı. Arabada can taşıyoruz. Niye oldu. Niye kaza yaptık onu bile anlamadım. Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı bir şeyler oldu. Sağa sola bariyerlere çarpmaya başladık. Ondan sonra da takla attık. Tek düşündüğüm takla atarken hiçbirimize bir şey olmamasıydı.

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Alişan gözyaşları içine anlattı: Oğlumun hayatını o kurtardı

Sonra araba ters düştü. O sırada Buse'ye baktım. Durumu iyiydi hemen 155'i aradı. Ben de tekmeyle camı kırıp kapıyı açtım. Burak'la Marianne'i aldım. Onlarda ve Buse'de bir şey olmadığını görünce dedim ki 'Çok şükür'. Sonra arabadan çıktık. Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah'ın bir takdiri" dedi.

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Alişan gözyaşları içine anlattı: Oğlumun hayatını o kurtardı

"OĞLUMUN HAYATINI KURTARDI"

Kendileriyle çok ilgilenildiğini belirten Alişan, "Çok arayan oldu. Çok ilgilendiler. Allah herkesten razı olsun. Benim boynumda bir zedelenme var. 2 hafta boyunluk takacağım. Burak'ın hayatını Marianne kurtardı. Çünkü Burak'ın üstüne kapaklandı. O bizim canımız. Onda da hafif bir kas yırtığı var. Başka da bir şey yok. Hepimiz çok şükür sağlıklıyız. İstanbul'a döneceğiz" dedi.