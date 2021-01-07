Alişan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

"TEK ÇÖZÜM AŞIYSA OLMAK İSTEDİM"

Faz 3 aşı grubunda ilk doz aşısını olan Alişan yaptığı açıklamada, "Ben değil herkes bıktı bu Covid-19'dan... Bu işin tek çözümü aşıysa ben de bu aşıyı olmak istedim.

