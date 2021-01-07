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Alişan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Ünlü türkücü Alişan, Demet Akalın'la birlikte sunduğu sabah programında koronavirüs aşısı oldu. Ülkemize gelen yeni koronavirüs aşısı için gönüllü olan Alişan, "Bir an önce bu işten kurtulmak ve örnek olmak istedim" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 07.01.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 16:24
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Alişan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Ülkemize yeni gelen koronavirüs aşısı için gönüllü olan Alişan, sunduğu sabah programının canlı yayınında aşı oldu.

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Alişan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Uzun süredir en yakın arkadaşı Demet Akalın ile Sabah Sabah isimli programı sunan ünlü şarkıcı Alişan, ülkemize yeni gelen koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Demet Akalın canlı yayını sunarken hastaneye giden Alişan, aşı yaptırdığı anlarda canlı yayın yaptı.

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Alişan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Gönüllü olan şarkıcı Demet Akalın ise sonuçları uygun olmadığı gerekçesiyle aşı olamadı.

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Alişan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

"TEK ÇÖZÜM AŞIYSA OLMAK İSTEDİM"

Faz 3 aşı grubunda ilk doz aşısını olan Alişan yaptığı açıklamada, "Ben değil herkes bıktı bu Covid-19'dan... Bu işin tek çözümü aşıysa ben de bu aşıyı olmak istedim.

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Alişan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

"Bir an önce bu işten kurtulmak ve örnek olmak istedim" şeklinde konuştu.