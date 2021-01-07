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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Alişan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
Ünlü türkücü Alişan, Demet Akalın'la birlikte sunduğu sabah programında koronavirüs aşısı oldu. Ülkemize gelen yeni koronavirüs aşısı için gönüllü olan Alişan, "Bir an önce bu işten kurtulmak ve örnek olmak istedim" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 07.01.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 16:24
Ülkemize yeni gelen koronavirüs aşısı için gönüllü olan Alişan, sunduğu sabah programının canlı yayınında aşı oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uzun süredir en yakın arkadaşı Demet Akalın ile Sabah Sabah isimli programı sunan ünlü şarkıcı Alişan, ülkemize yeni gelen koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Demet Akalın canlı yayını sunarken hastaneye giden Alişan, aşı yaptırdığı anlarda canlı yayın yaptı.
Gönüllü olan şarkıcı Demet Akalın ise sonuçları uygun olmadığı gerekçesiyle aşı olamadı.
"TEK ÇÖZÜM AŞIYSA OLMAK İSTEDİM"
Faz 3 aşı grubunda ilk doz aşısını olan Alişan yaptığı açıklamada, "Ben değil herkes bıktı bu Covid-19'dan... Bu işin tek çözümü aşıysa ben de bu aşıyı olmak istedim.
"Bir an önce bu işten kurtulmak ve örnek olmak istedim" şeklinde konuştu.