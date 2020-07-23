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Ali Sunal’ı huzurunu kaçıran Berkay koşarak gidip özür diledi

Eşi ve kızıyla birlikte Bodrum'daki evinde tatil yapan Ali Sunal'ın huzuru yan evden gelen gürültüyle kaçtı. Küçükbük'teki evinde kalan Ali Sunal, geçtiğimiz günlerde gece saat 02.00'de yoğun gürültü nedeniyle uyandı. Yüksek sesin hemen yandaki otelden geldiğini düşünen Ali Sunal, oraya giderek otel müdürüyle tartıştı. O sırada yüksek sesli müziğin şarkıcı Berkay'ın evinden geldiği ortaya çıkarken şarkıcı Ali Sunal'ın evine giderek özür diledi.

Giriş Tarihi: 23.07.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 14:20
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Ali Sunal’ı huzurunu kaçıran Berkay koşarak gidip özür diledi

Eşi ve kızı ile birlikte Bodrum'da tatil yapan Ali Sunal'ın huzuru kaçtı. Küçükbük'teki villasında kalan Ali Sunal, geçtiğimiz günlerde gece saat 02.00'de yoğun gürültü nedeniyle uyandı.

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Ali Sunal’ı huzurunu kaçıran Berkay koşarak gidip özür diledi

Yüksek sesin hemen yandaki otelden geldiğini düşünen Ali Sunal, oraya giderek "Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var ve biz uyuyamıyoruz" dedi.

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Ali Sunal’ı huzurunu kaçıran Berkay koşarak gidip özür diledi

BERKAY ÖZÜR DİLEDİ

İddiaya göre bu tepki otel sahibini kızdırdı. Sunal ile otel sahibi arasında itiş kakış yaşandı. O sırada yüksek sesli müziğin şarkıcı Berkay'ın konakladığı villadan geldiği ortaya çıktı.

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Ali Sunal’ı huzurunu kaçıran Berkay koşarak gidip özür diledi

Kendi saz ekibiyle şarkı söyleyen Berkay, durumdan haberdar olunca koşarak kapıya gitti ve Sunal'dan özür dileyerek müziğin sesini kesti.

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Ali Sunal’ı huzurunu kaçıran Berkay koşarak gidip özür diledi