ANA SAYFA
Ali Sunal’ı huzurunu kaçıran Berkay koşarak gidip özür diledi
Eşi ve kızıyla birlikte Bodrum'daki evinde tatil yapan Ali Sunal'ın huzuru yan evden gelen gürültüyle kaçtı. Küçükbük'teki evinde kalan Ali Sunal, geçtiğimiz günlerde gece saat 02.00'de yoğun gürültü nedeniyle uyandı. Yüksek sesin hemen yandaki otelden geldiğini düşünen Ali Sunal, oraya giderek otel müdürüyle tartıştı. O sırada yüksek sesli müziğin şarkıcı Berkay'ın evinden geldiği ortaya çıkarken şarkıcı Ali Sunal'ın evine giderek özür diledi.
Giriş Tarihi: 23.07.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 14:20
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6