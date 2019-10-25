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Aleyna Tilki'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! İşte Hollywood yıldızlarına komşu olan Aleyna Tilki'nin evinin kira ücreti...

İstediği bölümü kazanamayan Aleyna Tilki eğitimine Amerika'da devam etme kararı almıştı. Bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan da albüm hazırlıklarına devam eden Aleyna Tilki prodüktörüne yakın olmak için Los Angeles Downtown'da yaşadığı evden taşınma kararı aldı. Hollywood oyuncularına komşu olan genç şarkıcının verdiği kira ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 12:33
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Aleyna Tilki'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! İşte Hollywood yıldızlarına komşu olan Aleyna Tilki'nin evinin kira ücreti...

Aleyna Tilki eğitimine Amerika'da devam etme kararı alan ve bir yandan yeni albüm hazırlıklarına devam eden Aleyna Tilki prodüktörüne yakın olmak için Los Angeles Downtown'da yaşadığı evden taşınma kararı aldı. Hollywood oyuncularına komşu olan genç şarkıcının verdiği kira ise dudak uçuklattı. İşte Aleyna Tilki'nin Amerika'daki yeni evi birçok ünlü ismin evleri...

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Aleyna Tilki'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! İşte Hollywood yıldızlarına komşu olan Aleyna Tilki'nin evinin kira ücreti...

ÜNLÜLERİN EVLERİ

EV DEĞİL SARAY YAVRUSU

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslihan Alkoçlar Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'nde yaşıyor.

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Aleyna Tilki'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! İşte Hollywood yıldızlarına komşu olan Aleyna Tilki'nin evinin kira ücreti...

Ünlü oyuncu eve 2,5 milyon dolar ödedi.

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Aleyna Tilki'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! İşte Hollywood yıldızlarına komşu olan Aleyna Tilki'nin evinin kira ücreti...

Düzyatan, Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'ndeki villası için aylık 15 bin TL ödüyor.

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Aleyna Tilki'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! İşte Hollywood yıldızlarına komşu olan Aleyna Tilki'nin evinin kira ücreti...