Aleyna Tilki'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! İşte Hollywood yıldızlarına komşu olan Aleyna Tilki'nin evinin kira ücreti...

İstediği bölümü kazanamayan Aleyna Tilki eğitimine Amerika'da devam etme kararı almıştı. Bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan da albüm hazırlıklarına devam eden Aleyna Tilki prodüktörüne yakın olmak için Los Angeles Downtown'da yaşadığı evden taşınma kararı aldı. Hollywood oyuncularına komşu olan genç şarkıcının verdiği kira ise dudak uçuklattı.