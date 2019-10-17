17 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Aleyna Tilki'den 'zirve' mesajı! Aleyna Tilki yine sosyal medyada olay oldu

Aleyna Tilki sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Şarkıları ve danslarıyla yaz boyunca adından söz ettiren Aleyna Tilki, sosyal medyada da bir o kadar aktif. Fotoğrafları ve sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, yeni paylaşımıyla da gündeme oturdu. Aleyna Tilki paylaşımında 'zirve' mesajı verdi.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 14:51
  • 1
  • 69
Aleyna Tilki'den 'zirve' mesajı! Aleyna Tilki yine sosyal medyada olay oldu

Aleyna Tilki sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Şarkıları ve danslarıyla yaz boyunca adından söz ettiren Aleyna Tilki, sosyal medyada da bir o kadar aktif. Fotoğrafları ve sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, yeni paylaşımıyla da gündeme oturdu. Aleyna Tilki paylaşımında 'zirve' mesajı verdi.

  • 2
  • 69
Aleyna Tilki'den 'zirve' mesajı! Aleyna Tilki yine sosyal medyada olay oldu

Aleyna Tilki paylaşımında "Yine yerdeyim çünkü zirve yeterince serseri değil, sıkılıyorum." ifadelerine yer verdi.

  • 3
  • 69
Aleyna Tilki'den 'zirve' mesajı! Aleyna Tilki yine sosyal medyada olay oldu

Aleyna Tilki'nşin paylaşımı sosyal medyayı salladı. Aleyna Tilki hayranları tarafından ilgi odağı olurken özel hayatı mercek altına alındı. Sevenleri Aleyna Tilki'nin yaşı merak konusu oldu. Peki Aleyna Tilki kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

  • 4
  • 69
Aleyna Tilki'den 'zirve' mesajı! Aleyna Tilki yine sosyal medyada olay oldu

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

  • 5
  • 69
Aleyna Tilki'den 'zirve' mesajı! Aleyna Tilki yine sosyal medyada olay oldu

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963