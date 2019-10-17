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Aleyna Tilki'den 'zirve' mesajı! Aleyna Tilki yine sosyal medyada olay oldu
Aleyna Tilki sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Şarkıları ve danslarıyla yaz boyunca adından söz ettiren Aleyna Tilki, sosyal medyada da bir o kadar aktif. Fotoğrafları ve sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, yeni paylaşımıyla da gündeme oturdu. Aleyna Tilki paylaşımında 'zirve' mesajı verdi.
Giriş Tarihi: 17.10.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 14:51
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