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Aleyna Tilki hayranlarına müjdeli haberi duyurdu!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adını duyuran Aleyna Tilki, hayranlarına müjdeli haberi verdi. Genç yaşında başladığı müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Aleyna Tilki sevenlerine yeni şarkı müjdesi verdi. Bir süredir Amerika ve Türkiye arasında gidip gelen genç şarkıcı, bu ay içerisinde yeni şarkısını çıkaracağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 07.02.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 13:47
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Aleyna Tilki hayranlarına müjdeli haberi duyurdu!

Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde dikkatleri üzerinde toplamayı başaran genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına müjdeli haberi verdi.

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Aleyna Tilki hayranlarına müjdeli haberi duyurdu!

Aleyna Tilki, bu ay içerisinde söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu'na ait olan yeni bir şarkı yayınlayacağını açıkladı.

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Aleyna Tilki hayranlarına müjdeli haberi duyurdu!

Tilki paylaşımında "Hep beraber ağlayacağımız bir şarkı geliyor bu ay. Ve yine Türkiye'de daha önce denenmemiş bir tarz" dedi.

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Aleyna Tilki hayranlarına müjdeli haberi duyurdu!

Çok erken yaşlarda müzik piyasasına giren ve genç yaşına rağmen büyük başarılara imza atan Aleyna Tilki, dünyaca ünlü müzik şirketi Warner Music'in anlaştığı ilk Türk yıldızı olmuştu. Yeni çıkaracağı şarkının müjdesini veren Tilki'nin yaşı merak konusu oldu. İşte Aleyna Tilki'nin yaşı…

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Aleyna Tilki hayranlarına müjdeli haberi duyurdu!

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13 Aralık 1978