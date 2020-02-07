BİZE ULAŞIN
Aleyna Tilki hayranlarına müjdeli haberi duyurdu!
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adını duyuran Aleyna Tilki, hayranlarına müjdeli haberi verdi. Genç yaşında başladığı müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Aleyna Tilki sevenlerine yeni şarkı müjdesi verdi. Bir süredir Amerika ve Türkiye arasında gidip gelen genç şarkıcı, bu ay içerisinde yeni şarkısını çıkaracağını duyurdu.
Giriş Tarihi: 07.02.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 13:47
- 1
- 79
- 2
- 79
- 3
- 79
- 4
- 79
- 5
- 79