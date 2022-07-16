16 Temmuz 2022, Cumartesi
Aleyna Tilki gizemli arkadaşıyla yakalandı! Evlilik açıklaması şaşırttı
Aleyna Tilki, önceki gün erkek arkadaşıyla Rumelihisarı'nda baş başa kahvaltı yaptı. Koyu sohbet sonrası mekandan ayrılan ikili kameraları fark edince ne yapacağını şaşırdı. Erkek arkadaşı görüntülendiklerini fark edince geriye dönerken ünlü şarkıcıya geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Aşktan yana şansım yok" açıklaması hatırlatıldı. Tilki'den şaşırtan evlilik açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 16.07.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 09:53
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