16 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aleyna Tilki gizemli arkadaşıyla yakalandı! Evlilik açıklaması şaşırttı

Aleyna Tilki gizemli arkadaşıyla yakalandı! Evlilik açıklaması şaşırttı

Aleyna Tilki, önceki gün erkek arkadaşıyla Rumelihisarı'nda baş başa kahvaltı yaptı. Koyu sohbet sonrası mekandan ayrılan ikili kameraları fark edince ne yapacağını şaşırdı. Erkek arkadaşı görüntülendiklerini fark edince geriye dönerken ünlü şarkıcıya geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Aşktan yana şansım yok" açıklaması hatırlatıldı. Tilki'den şaşırtan evlilik açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 16.07.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 09:53
  • 1
  • 7
Aleyna Tilki gizemli arkadaşıyla yakalandı! Evlilik açıklaması şaşırttı

Aleyna Tilki, önceki gün bir erkek arkadaşıyla Rumelihisarı'nda baş başa kahvaltı yaptı. Öğle saatlerinde geldikleri mekanın teras katına çıkan ikili, kahvaltı keyfi yaparken Boğaz havası aldı. Koyu sohbet sonrası mekanın çıkış kapısına yönelen çiftten, erkek arkadaşı görüntülendiklerini fark edince geriye döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Aleyna Tilki gizemli arkadaşıyla yakalandı! Evlilik açıklaması şaşırttı

KEYİFLİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Tilki ile kısa süreli konuşan erkek arkadaş görüntülenmekten kurtulamayacaklarını anlayınca şarkıcının arabasının direksiyonuna geçti. Erkek arkadaşının hemen ardından mekandan ayrılan şarkıcının keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı. "Hayli keyifliyim" diye söze başlayan şarkıcı, "İngiltere'den döndüm, albüm hazırlıyorum Türkçe, buradayım" dedi.

  • 3
  • 7
Aleyna Tilki gizemli arkadaşıyla yakalandı! Evlilik açıklaması şaşırttı

"SADECE AŞIK OLMAM ZOR"

Yanındaki kişi için, "Arkadaşım" açıklaması yapan şarkıcıya "Aşktan yana şansım yok" açıklaması hatırlatılınca, "Kumarda kaybediyorum, aşkta kazanır mısın?' dediler. Dedim ki kumarda kaybetmekle alakası yok, onda da şanssız olabiliyor insan " diye konuştu. "Aşkta şansız olduğunuza inanıyor musunuz?" sorusuna şarkıcı, "Sadece aşık olmam zor" diye cevapladı.

  • 4
  • 7
Aleyna Tilki gizemli arkadaşıyla yakalandı! Evlilik açıklaması şaşırttı

"BENİ ÇOK İYİ ANLAYAN BİRİYLE EVLENEBİLİRİM"

Tilki'nin "Çocuk için evlenebilirim" açıklaması hatırlatılınca, "Başka türlü evlenmem" dedi. "Evleneceğiniz erkek nasıl olmalı?" sorusuna Tilki, "Beni kontrol etmeye çalışmayan, özgürlüğümü kısıtlamayan ve beni çok iyi anlayan biriyle evlenebilirim" dedi.

  • 5
  • 7
Aleyna Tilki gizemli arkadaşıyla yakalandı! Evlilik açıklaması şaşırttı

"ARABADA POZ VERMEYİ SEVİYORUM"

Arabasının içerisinde paylaştığı bikinili fotoğrafların sosyal medyada yoğun ilgi gördüğü hatırlatılan şarkıcı, "Ben sahilde bikinili poz vermektense arabada orada burada poz vermeyi seviyorum. Ben bikini giyeceksem oralarda giyeyim yani" dedi. Popçu Gülşen'i taklit ediyor iddialarına ise, "Ne alakası var?" şeklinde konuştu.