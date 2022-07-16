Aleyna Tilki gizemli arkadaşıyla yakalandı! Evlilik açıklaması şaşırttı

"ARABADA POZ VERMEYİ SEVİYORUM"

Arabasının içerisinde paylaştığı bikinili fotoğrafların sosyal medyada yoğun ilgi gördüğü hatırlatılan şarkıcı, "Ben sahilde bikinili poz vermektense arabada orada burada poz vermeyi seviyorum. Ben bikini giyeceksem oralarda giyeyim yani" dedi. Popçu Gülşen'i taklit ediyor iddialarına ise, "Ne alakası var?" şeklinde konuştu.