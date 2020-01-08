Aleyna Tilki fotoğraflarıyla olay oldu! İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyayı sallayan fotoğrafları

Genç popçu Aleyna Tilki son fotoğraflarıyla olay oldu. Sevenleri, Aleyna Tilki'nin Twitter gündemine düşmesi sonucu adeta şoke oldu. Genç yaşına rağmen şarkıları, sesi, dansları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Aleyna Tilki, Türkiye'nin son yıllardaki iyi çıkış yapan sanatçılarından biri oldu. İşte sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki'nin fotoğrafları...