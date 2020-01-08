08 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Aleyna Tilki fotoğraflarıyla olay oldu! İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyayı sallayan fotoğrafları

Genç popçu Aleyna Tilki son fotoğraflarıyla olay oldu. Sevenleri, Aleyna Tilki'nin Twitter gündemine düşmesi sonucu adeta şoke oldu. Genç yaşına rağmen şarkıları, sesi, dansları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Aleyna Tilki, Türkiye'nin son yıllardaki iyi çıkış yapan sanatçılarından biri oldu. İşte sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki'nin fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 00:54 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 00:59
  • 1
  • 70
Aleyna Tilki fotoğraflarıyla olay oldu! İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyayı sallayan fotoğrafları

Aleyna Tilki sosyal medyadaki fotoğraflarıyla gündeme oturmaya devam ediyor. Magazin dünyasını peşinden koşturan genç popçu, bir kez daha adından söz ettirdi. Aleyna Tilki'nin fotoğrafları herkesi şaşkına çevirdi.

  • 2
  • 70
Aleyna Tilki fotoğraflarıyla olay oldu! İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyayı sallayan fotoğrafları

Aleyna Tilki'nin balmumundan yapılan heykeli dikkat çekti. Aleyna Tilki de heykeliyle pozlar verdi. İşte Aleyna Tilki'nin o fotoğrafları.

  • 3
  • 70
Aleyna Tilki fotoğraflarıyla olay oldu! İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyayı sallayan fotoğrafları

Aleyna Tilki balmumundan yapılan heykelini öperken poz verdi.

  • 4
  • 70
Aleyna Tilki fotoğraflarıyla olay oldu! İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyayı sallayan fotoğrafları

Balmumunu beğenen Aleyna Tilki, aynı pozu da verdi.

  • 5
  • 70
Aleyna Tilki fotoğraflarıyla olay oldu! İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyayı sallayan fotoğrafları

Aleyna Tilki ve kardeşi birlikte balmumundan yapılan heykel ile fotoğraf çektirdi.