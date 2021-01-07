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Haberler Galeri Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz'in eski hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz'in eski hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Alev Alev dizisinde Rüya karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide sergilediği başarılı oyunculukla beğeni toplayan Deniz, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Dilan Çiçek Deniz'in yıllar içinde yaşadığı değişim ise görenleri şoke etti. Güzel oyuncunun eski hali görenlere pes dedirtti. İşte Alev Alev'in yıldızı Dilan Çiçek Deniz'in olay olan o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 17:12 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 17:12
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Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz'in eski hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Alev Alev dizisinin Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz, başarılı oyunculuğuyla beğeni topladı. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Dilan Çiçek Deniz'in yıllar içinde yaşadığı değişim ise görenleri şoke etti. İşte Alev Alev'in yıldızı Dilan Çiçek Deniz'in yaşadığı büyük değişim...

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Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz'in eski hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Damla Colbay

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Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz'in eski hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Damla Colbay

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Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz'in eski hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Damla Colbay

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Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz'in eski hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Cansu Dere