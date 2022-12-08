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Aldatmak’a iki sürpriz oyuncu! Güç savaşı başlayacak

atv'nin sevilen dizisi, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ın oyuncu kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak'ın kadrosuna Defne Samyeli ve Aras Aydın dahil oldu. Samyeli, dizide Güzide'nin yeni avukatı "Elmas Heves" karakterine hayat verirken Aras Aydın ise "Behram Dicleli" olarak seyirci karşısına çıkacak.

Giriş Tarihi: 08.12.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 09:47
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Aldatmak’a iki sürpriz oyuncu! Güç savaşı başlayacak

Kazandığı davalarla büyük ses getiren Elmas Heves (Defne Samyeli), mesleğindeki başarılarıyla kendini kanıtlamış çok ünlü bir boşanma avukatıdır. Her davadan başarı ile ayrıldığı için kendine sarsılmaz bir güven duyar. Güzide'nin avukat olarak Elmas'ı seçmesi Tarık'la arasında büyük bir güç savaşı başlatacaktır.

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Aldatmak’a iki sürpriz oyuncu! Güç savaşı başlayacak

İyi eğitimli ve köklerine bağlı biri olan Behram Dicleli (Aras Aydın) ise Oylum'u çok tehlikeli bir durumdan kurtararak hayatına girer.

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Aldatmak’a iki sürpriz oyuncu! Güç savaşı başlayacak

Bu noktadan sonra Oylum için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, Tolga'yla ilişkisi zorlu bir sınavdan geçecektir.

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Aldatmak’a iki sürpriz oyuncu! Güç savaşı başlayacak

ALDATMAK'TA HERKES YAPTIKLARININ SONUÇLARIYLA YÜZLEŞİYOR!

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Sevilen dizinin yeni bölümünde herkes yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşecek.

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Aldatmak’a iki sürpriz oyuncu! Güç savaşı başlayacak

12.Bölüm Özeti:

Güzide, Oylum'un yalanlarının ortaya çıkmasıyla tamamen yıkılır. Aylardır başına gelenlerin verdiği dolmuşlukla, üstelik gerçekleri ifşa eden Yeşim olunca, Tarık'a bile göstermediği tepkiyi Oylum'a gösterir.