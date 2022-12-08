08 Aralık 2022, Perşembe
Aldatmak’a iki sürpriz oyuncu! Güç savaşı başlayacak
atv'nin sevilen dizisi, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ın oyuncu kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak'ın kadrosuna Defne Samyeli ve Aras Aydın dahil oldu. Samyeli, dizide Güzide'nin yeni avukatı "Elmas Heves" karakterine hayat verirken Aras Aydın ise "Behram Dicleli" olarak seyirci karşısına çıkacak.
Giriş Tarihi: 08.12.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 09:47
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