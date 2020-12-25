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Haberler Galeri Akrep dizisinin Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi bakın kim çıktı!

Akrep dizisinin Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi bakın kim çıktı!

Akrep dizisi konusuyla izleyicilerin ilgisini çekerken oyuncu kadrosu da sosyal medyada ilgi odağı oldu. Dizide Duru karakterine hayat veren Aslı Melisa Uzun ise en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 2015 yılında 'Miss Turkey Universe' seçilen Aslı Melisa Uzun, oyunculuğa adım atmasının ardından sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi ise herkesi şaşırttı. İşte Akrep'in Duru'su Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 17:34
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Akrep dizisinin Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi bakın kim çıktı!

Akrep dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle ilgi odağı olan Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Aslı Melisa Uzun başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akrep dizisinin Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi bakın kim çıktı!

BİRKAN SOKULLU

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Akrep dizisinin Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi bakın kim çıktı!

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

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Akrep dizisinin Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi bakın kim çıktı!

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

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Akrep dizisinin Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi bakın kim çıktı!

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK