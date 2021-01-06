Akıncı’nın kostümüne Hollywood imzası!

Pandemi döneminde gerçekleşen üretim sürecinde Parallel Life Studios tasarımcıları sıkça Türkiye'ye gelerek Şükrü Özyıldız ile özel provalar gerçekleştirdi. Türkiye'de bugüne kadar hiç kullanılmamış bir kumaş da bu kostüm için özel olarak üretildi. Akıncı'nın sembolü olan 'Hilal' ayrıntısı ise kostümün göğsüne ayrı olarak işlendi.