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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Akıncı’nın kostümüne Hollywood imzası!
Atv'nin yeni dizi Akıncı, kısa sürede gönüllerde taht kurdu. Şehrini ve insanlarını canı pahasına korumaya çalışan Akıncı'nın hikayesinin anlatıldığı dizide herkesin dikkatini çeken kostüm aylar boyunca, titizlikle süren çalışmalar sonucunda özel olarak dikildi. Ergün Gündüz'ün tasarladığı kostüm; Hollywood'un yakından tanıdığı ve süper kahraman hikayelerini konu alan bir çok dizi ve sinema filminin kostümlerini üretmiş olan Fransız Parallel Life Studios firması tarafından özel olarak üretildi.
Giriş Tarihi: 06.01.2021 14:06
Türkiye, Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı ve kısa sürede gönüllerde taht kuran Akıncı karakterini konuşuyor. Şehrini ve yurdunu canı pahasına koruyan Akıncı'nın kostümü, motosikleti, silahları uzun ve titiz bir çalışmanın ürünü. Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı'nın herkesin merak ettiği kostümünün ardında özel bir hikaye yer alıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk bölümü yayınlandığı günden itibaren Türkiye'nin kahramanı olan Akıncı, savaşçı ruhunu yansıtan ve Hollywood'un ünlü kahramanlarını aratmayan bir görsellikle izleyiciyle buluşuyor.
Hilal'in Savaşçısı Akıncı, sembolüyle özdeşleşen kostümüyle her çatışmanın içine giriyor, tüm mücadelesini onunla veriyor; aynı zamanda kostümü sayesinde kimliğini gizliyor. Akıncı'nın herkesin dikkatini çeken kostümü aylar boyunca, titizlikle süren çalışmalar sonucunda özel olarak dikildi.
ÜNLÜ ÇİZER ERGÜN GÜNDÜZ TASARIMI
Kostümün tasarımındaki imza Türk çizgi roman dünyasının yakından tanıdığı bir isme ait. Ergün Gündüz'ün tasarladığı kostüm; Hollywood'un yakından tanıdığı ve süper kahraman hikayelerini konu alan bir çok dizi ve sinema filminin kostümlerini üretmiş olan Fransız Parallel Life Studios firması tarafından özel olarak üretildi.
Pandemi döneminde gerçekleşen üretim sürecinde Parallel Life Studios tasarımcıları sıkça Türkiye'ye gelerek Şükrü Özyıldız ile özel provalar gerçekleştirdi. Türkiye'de bugüne kadar hiç kullanılmamış bir kumaş da bu kostüm için özel olarak üretildi. Akıncı'nın sembolü olan 'Hilal' ayrıntısı ise kostümün göğsüne ayrı olarak işlendi.