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Akıncı dizisinde nefesler tutuldu! Akıncı ve Komiser Kemal çatışmanın ortasında

ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Akıncı, reyting rekorlarını altüst etti. İlk bölümüyle diziseverlerden tam not alan yerli kahraman Akıncı'da bu hafta nefesler tutuldu! İşte 19 Şubat Cuma günü yayınlanacak olan Akıncı dizisinde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 19.02.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 14:47
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Akıncı dizisinde nefesler tutuldu! Akıncı ve Komiser Kemal çatışmanın ortasında

Akıncı, Profesör Yusuf ve kızı Deniz'in kaçırıldığı yere baskın yapar.

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Akıncı dizisinde nefesler tutuldu! Akıncı ve Komiser Kemal çatışmanın ortasında

Köşeye sıkışan Köksal ve adamları Akıncı'yla amansız bir mücadeleye girişir.

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Akıncı dizisinde nefesler tutuldu! Akıncı ve Komiser Kemal çatışmanın ortasında

Cevdet, Yusuf ve kızı için ölüm emrini verirken hiç hesaba katmadığı bir sürprizle karşılaşır.

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Akıncı dizisinde nefesler tutuldu! Akıncı ve Komiser Kemal çatışmanın ortasında

Cüneyt ise Nergis'in ihanetine karşılık harekete geçer.

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Akıncı dizisinde nefesler tutuldu! Akıncı ve Komiser Kemal çatışmanın ortasında

Nergis'in gizlediği tüm belge ve dosyaları ulaşabilmek için özel arama izniyle stüdyoya gelir.