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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı dizisinde nefesler tutuldu! Akıncı ve Komiser Kemal çatışmanın ortasında Akıncı dizisinde nefesler tutuldu! Akıncı ve Komiser Kemal çatışmanın ortasında ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Akıncı, reyting rekorlarını altüst etti. İlk bölümüyle diziseverlerden tam not alan yerli kahraman Akıncı'da bu hafta nefesler tutuldu! İşte 19 Şubat Cuma günü yayınlanacak olan Akıncı dizisinde yaşananlar... Giriş Tarihi: 19.02.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 14:47
Akıncı, Profesör Yusuf ve kızı Deniz'in kaçırıldığı yere baskın yapar.
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Köşeye sıkışan Köksal ve adamları Akıncı'yla amansız bir mücadeleye girişir.
Cevdet, Yusuf ve kızı için ölüm emrini verirken hiç hesaba katmadığı bir sürprizle karşılaşır.
Cüneyt ise Nergis'in ihanetine karşılık harekete geçer.
Nergis'in gizlediği tüm belge ve dosyaları ulaşabilmek için özel arama izniyle stüdyoya gelir.