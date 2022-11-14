Ahu Tuğba önünden köpek balığı geçti! Fırtına görüntüleri şoke etti

Kızı Anjelik ile Florida'ya yerleşen Ahu Tuğba, Ian Kasırgası nedeniyle kabusu yaşamıştı. 2018 model Cadillac aracı ile evi sular altında kalan Tuğba her şeyini bırakıp kızı Anjelik ile birlikte güneye doğru gitmişti. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Al Sana Haber'e attığı yeni görüntüde ise gördükleri karşısında şoke oldu. Son çıkan fırtınada Tuğba'nın evinin önünden köpek balığı geçti.