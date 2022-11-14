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Ahu Tuğba önünden köpek balığı geçti! Fırtına görüntüleri şoke etti

Kızı Anjelik ile Florida'ya yerleşen Ahu Tuğba, Ian Kasırgası nedeniyle kabusu yaşamıştı. 2018 model Cadillac aracı ile evi sular altında kalan Tuğba her şeyini bırakıp kızı Anjelik ile birlikte güneye doğru gitmişti. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Al Sana Haber'e attığı yeni görüntüde ise gördükleri karşısında şoke oldu. Son çıkan fırtınada Tuğba'nın evinin önünden köpek balığı geçti.

Giriş Tarihi: 14.11.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 13:22
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Ahu Tuğba önünden köpek balığı geçti! Fırtına görüntüleri şoke etti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba bir süre önce kızı Anjelik ile ABD Florida'ya yerleşmişti.

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Ahu Tuğba önünden köpek balığı geçti! Fırtına görüntüleri şoke etti

Geçtiğimiz aylarda 100'ü aşkın insanın ölümüne neden olan Ian Kasırgası, Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba'yı da zor durumda bırakmıştı.

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Ahu Tuğba önünden köpek balığı geçti! Fırtına görüntüleri şoke etti

Tuğba evi su basınca kızını da alıp apar topar son anda evden çıkmıştı. Evi ve arabası sular altında kalan Ahu Tuğba yeni bir fırtına yüzünden zor durumda kaldı.

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Ahu Tuğba önünden köpek balığı geçti! Fırtına görüntüleri şoke etti

ÖNÜNDEN KÖPEK BALIKLARI GEÇTİ

Arabasının içindeyken fırtınaya yakalanan Tuğba çektiği görüntüleri Al Sana Haber'e gönderdi.

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Ahu Tuğba önünden köpek balığı geçti! Fırtına görüntüleri şoke etti

Tuğba o anlarda gördükleri karşısında şoke oldu. Ahu Tuğba'nın bulunduğu yerin önünden köpek balıkları geçti.