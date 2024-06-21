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Ahmet Kaan'ın babası Kurtlar Vadisi'nin yıldızı... Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski eşi de çok tanıdıkmış!

Gönül Dağı'nın ardından Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren güzel oyuncu Ecem Özkaya, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme olmaya başladı. Dizideki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Özkaya'nın eski eşi merak konusu oldu. 35 yaşındaki oyuncu meğer yıllar önce Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla evliymiş. İşte oğlu Ahmet Kaan'ın babası...

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 10:50 Güncelleme: 22.06.2024 08:35
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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın eski eşi de çok tanıdıkmış! Ahmet Kaan’ın babası Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...

Bahar dizisinde Demet Evgar, Buğra Gürsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi önemli isimlerle birlikte rol alan Özkaya, Rengin karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın eski eşi de çok tanıdıkmış! Ahmet Kaan’ın babası Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...

35 yaşındaki güzel oyuncu Ecem Özkaya, Gönül Dağı dizisinden sonra Bahar dizisiyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Bahar dizisinin Rengin'i olarak tanınan Özkaya, sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın eski eşi de çok tanıdıkmış! Ahmet Kaan’ın babası Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de övgüleri toplayan Özkaya, özel hayatıyla da gündem oluyor. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar ise eski eşini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın eski eşi de çok tanıdıkmış! Ahmet Kaan’ın babası Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...

Şu anda 10 yaşında olan Ahmet Kaan'ın babası ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'dır.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın eski eşi de çok tanıdıkmış! Ahmet Kaan’ın babası Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...

Sevilen oyuncular Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ'ın evliliği ise 2019 yılında sona ermiştir.