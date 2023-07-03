Afra Saraçoğlu ile aşkı belgelenen Mert Ramazan Demir’den beklenen hamle! “Sonunda” dedirtti

MERT RAMAZAN DEMİR'DEN AÇIKLAMA!

Aka tarafından "Herkes hareketlerine dikkat edecek" diyerek uyarıldığı konuşulan Demir, günler sonra konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Demir, olayla ilgili, "Evet, öyle bir öyle bir şey oldu ama göz göze hiç gelinmedi, bir kavga falan olmadı. Hatta ben dışarıdaydım, mevzunun içinde de değildim. Olay çok büyüdü ve gereksiz bir gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedim. Hiçbir şekilde kavga edilmedi. Ben göz göze bile gelmedim" ifadelerini kullandı.