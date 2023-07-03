03 Temmuz 2023, Pazartesi
Afra Saraçoğlu ile aşkı belgelenen Mert Ramazan Demir’den beklenen hamle! “Sonunda” dedirtti
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıllık aşkı bitmiş, ayrılık nedeni olarak Mert Ramazan Demir gösterilmişti. Ancak taraflar iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Her fırsatta arkadaş olduklarını söyleyen Saraçoğlu ve Demir geçtiğimiz günlerde fena yakalandı. Çıktıkları Göcek tatilinde aşklarının belgelenmesinin ardından Mert Ramazan Demir'den beklenen hamle geldi.
Giriş Tarihi: 03.07.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 14:19
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