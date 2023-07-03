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Haberler Galeri Afra Saraçoğlu ile aşkı belgelenen Mert Ramazan Demir’den beklenen hamle! “Sonunda” dedirtti

Afra Saraçoğlu ile aşkı belgelenen Mert Ramazan Demir’den beklenen hamle! “Sonunda” dedirtti

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıllık aşkı bitmiş, ayrılık nedeni olarak Mert Ramazan Demir gösterilmişti. Ancak taraflar iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Her fırsatta arkadaş olduklarını söyleyen Saraçoğlu ve Demir geçtiğimiz günlerde fena yakalandı. Çıktıkları Göcek tatilinde aşklarının belgelenmesinin ardından Mert Ramazan Demir'den beklenen hamle geldi.

Giriş Tarihi: 03.07.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 14:19
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Afra Saraçoğlu ile aşkı belgelenen Mert Ramazan Demir’den beklenen hamle! “Sonunda” dedirtti

Afra Saraçoğlu 2018 yılında Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamış, ancak rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüleri ihanet iddialarını da beraberinde getirmişti.

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Afra Saraçoğlu ile aşkı belgelenen Mert Ramazan Demir’den beklenen hamle! “Sonunda” dedirtti

Yapım ekibiyle yemeğe çıkan ve ardından Emirgan'da eğlenceye devam eden Saraçoğlu ve Demir'in samimi görüntüleri basına yansıdı.

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Afra Saraçoğlu ile aşkı belgelenen Mert Ramazan Demir’den beklenen hamle! “Sonunda” dedirtti

GECE OLAYLI BİTTİ

Öte yandan Saraçoğlu'nun erkek arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile yakın olan Kubilay Aka'nın ikili arasındaki samimiyetten rahatsız olarak Demir'in üzerine yürüdüğü ileri sürüdü.

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Afra Saraçoğlu ile aşkı belgelenen Mert Ramazan Demir’den beklenen hamle! “Sonunda” dedirtti

MERT RAMAZAN DEMİR'DEN AÇIKLAMA!

Aka tarafından "Herkes hareketlerine dikkat edecek" diyerek uyarıldığı konuşulan Demir, günler sonra konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Demir, olayla ilgili, "Evet, öyle bir öyle bir şey oldu ama göz göze hiç gelinmedi, bir kavga falan olmadı. Hatta ben dışarıdaydım, mevzunun içinde de değildim. Olay çok büyüdü ve gereksiz bir gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedim. Hiçbir şekilde kavga edilmedi. Ben göz göze bile gelmedim" ifadelerini kullandı.

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Afra Saraçoğlu ile aşkı belgelenen Mert Ramazan Demir’den beklenen hamle! “Sonunda” dedirtti

"SAMİMİYETİMİZ YENİ DEĞİL"

Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile uzun zamandır arkadaş olduğunu söyleyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim Afra ile samimiyetimiz yeni değil, çok eski arkadaşız... Saçma sapan bir yere gitti mevzu... Ufak tefek oyunlarla bir şeylerle manipülasyona uğradı. Bizim de bir anda başımıza patladı olay ama hiç öyle bir şey yok"