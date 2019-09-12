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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki fark şaşırttı

Afili Aşk dizisinin başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldular. Aralarındaki uyumla dikkatleri çeken Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk yeni sezon hazırlıkları için objektif karşısına geçti. Romantik pozlarıyla 'aşk yakında' diyen ikili izleyicileri heyecanlandırdı. Özel hayatlarıyla mercek altına alınan Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasında boy farkı dikkat çekti. İşte Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki boy farkı…

Giriş Tarihi: 12.09.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 12:28
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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki fark şaşırttı

Yaz aylarına damga vuran 'Afili Aşk'ın başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk yeni sezon için objektif karşısına geçti. Başarılı oyuncular romantik pozlarıyla "dizide aşk yakında" mesajını verdi. Sevenleri tarafından özel hayatları mercek altına alınan Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki boy farkı dikkat çekti. İşte Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki boy farkı…

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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki fark şaşırttı

SALİH BADEMCİ - 179 CM

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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki fark şaşırttı

BURCU BİRİCİK - 170 CM

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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki fark şaşırttı

KIVANÇ TATLITUĞ - 187 CM

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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki fark şaşırttı

SHAKİRA - 150 CM