Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki fark şaşırttı

Afili Aşk dizisinin başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldular. Aralarındaki uyumla dikkatleri çeken Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk yeni sezon hazırlıkları için objektif karşısına geçti. Romantik pozlarıyla 'aşk yakında' diyen ikili izleyicileri heyecanlandırdı. Özel hayatlarıyla mercek altına alınan Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasında boy farkı dikkat çekti. İşte Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki boy farkı…