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Afili Aşk’ın Ceyda’sı Tuğçe Bayat hakkındaki gerçekle şaşırttı

Afili Aşk'ta Aslı ve Kerem'i ayırmaya çalışan Ceyda karakterini canlandıran Tuğçe Bayat, dizide her ne kadar kötü karakteri canlandırsa da izleyicilerin sevgisini kazandı. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Tuğçe Bayat'ın özel hayatını mercek altına alan sevenleri en çok boyunu merak etti. Peki Tuğçe Bayat'ın boyu kaç? İşte Tuğçe Bayat ve birçok ünlü ismin boyları...

Giriş Tarihi: 03.12.2019 16:05 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 16:11
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Afili Aşk’ın Ceyda’sı Tuğçe Bayat hakkındaki gerçekle şaşırttı

Afili Aşk'ta Ceyda karakterine hayat veren Tuğçe Bayat, dizide her ne kadar kötü karakteri canlandırsa da izleyicilerin sevgisini kazandı. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Tuğçe Bayat'ın özel hayatını mercek altına alan sevenleri en çok boyunu merak etti. Peki Tuğçe Bayat'ın boyu kaç?

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Afili Aşk’ın Ceyda’sı Tuğçe Bayat hakkındaki gerçekle şaşırttı

İşte Tuğçe Bayat ve birçok ünlü ismin boyları...

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Afili Aşk’ın Ceyda’sı Tuğçe Bayat hakkındaki gerçekle şaşırttı

ÇAĞATAY ULUSOY - 190 CM

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Afili Aşk’ın Ceyda’sı Tuğçe Bayat hakkındaki gerçekle şaşırttı

SERENAY SARIKAYA - 175 CM

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Afili Aşk’ın Ceyda’sı Tuğçe Bayat hakkındaki gerçekle şaşırttı

KEREM BÜRSİN - 179 CM