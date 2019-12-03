Afili Aşk’ın Ceyda’sı Tuğçe Bayat hakkındaki gerçekle şaşırttı

Afili Aşk'ta Aslı ve Kerem'i ayırmaya çalışan Ceyda karakterini canlandıran Tuğçe Bayat, dizide her ne kadar kötü karakteri canlandırsa da izleyicilerin sevgisini kazandı. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Tuğçe Bayat'ın özel hayatını mercek altına alan sevenleri en çok boyunu merak etti. Peki Tuğçe Bayat'ın boyu kaç? İşte Tuğçe Bayat ve birçok ünlü ismin boyları...