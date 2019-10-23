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Afili Aşk’ın başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek şaşırttı

Afili Aşk dizisinin başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk son dönemin en çok konuşulan oyuncularından oldular. Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki uyumla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldu. Özel hayatlarıyla mercek altına alınan Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasında boy farkı dikkat çekti. İşte Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki boy farkı...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 10:07
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Afili Aşk’ın başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek şaşırttı

Aralarındaki uyumla tüm dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul özel hayatlarıyla mercek altına alındı. Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasında boy farkı dikkat çekti. İşte Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki boy farkı…

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Afili Aşk’ın başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek şaşırttı

FURKAN PALALI - 190 CM

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Afili Aşk’ın başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek şaşırttı

NURGÜL YEŞİLÇAY - 160 CM

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Afili Aşk’ın başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek şaşırttı

KENAN İMİRZALOĞLU - 192 CM

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Afili Aşk’ın başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek şaşırttı

ÖZCAN DENİZ - 180 CM