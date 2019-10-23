Afili Aşk’ın başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek şaşırttı

Afili Aşk dizisinin başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk son dönemin en çok konuşulan oyuncularından oldular. Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki uyumla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldu. Özel hayatlarıyla mercek altına alınan Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasında boy farkı dikkat çekti. İşte Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki boy farkı...