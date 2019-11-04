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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk’in özlemi erken başladı
Burcu Özberk Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle büyük ilgi topluyor. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Burcu Özberk sosyal medyada yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Başarılı performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Burcu Özberk, yaz aylarının özlemini çekmeye başladı.
Giriş Tarihi: 04.11.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 12:09
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