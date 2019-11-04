Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk’in özlemi erken başladı

Burcu Özberk Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle büyük ilgi topluyor. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Burcu Özberk sosyal medyada yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Başarılı performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Burcu Özberk, yaz aylarının özlemini çekmeye başladı.