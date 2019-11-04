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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk’in özlemi erken başladı

Burcu Özberk Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle büyük ilgi topluyor. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Burcu Özberk sosyal medyada yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Başarılı performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Burcu Özberk, yaz aylarının özlemini çekmeye başladı.

Giriş Tarihi: 04.11.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 12:09
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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk’in özlemi erken başladı

Afili Aşk'ta "Ayşe" karakterine hayat veren Burcu Özberk, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu.

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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk’in özlemi erken başladı

YAZ AYLARININ ÖZLEMİNİ YAŞIYOR

Oyuncu, bikinili güneş ışıklarının üzerinde adeta dans ettiği bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk’in özlemi erken başladı

Güzelliği ile dikkat çeken oyuncuya takipçileri yorumlar yaparak birçok iltifatta da bulundu.

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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk’in özlemi erken başladı

İşte o paylaşım:

Yine yazı bekleriz ??

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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk’in özlemi erken başladı

HÜLYA AVŞAR
10 EKİM 1963