Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk’in makyajsız hali şok etti!

Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk, başarılı oyunculuğu ile beğeni topladı. Çağlar Ertuğrul ile yakaladıkları uyum dizinin önüne geçerken Burcu Özberk güzelliği ile de adından söz ettirdi. Afili Aşk dizisiyle hayran kitlesini genişleten Burcu Özberk'in makyajsız hali ise görenleri şok etti. İşte Burcu Özberk'in makyajsız hali...