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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk meğer estetik harikasıymış! Eski hali şok etti

Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk, başarılı oyunculuğu ile beğeni topladı. Çağlar Ertuğrul ile yakaladıkları uyum dizinin önüne geçerken Burcu Özberk güzelliği ile de adından söz ettirdi. Afili Aşk dizisiyle hayran kitlesini genişleten Burcu Özberk'in estetiksiz hali ise görenleri şok etti. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 15:50
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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk meğer estetik harikasıymış! Eski hali şok etti

Afili Aşk dizinde "Ayşe" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Özberk, başarılı performansı ve enerjisi ile sevenlerinin gönlünde taht kurdu.

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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk meğer estetik harikasıymış! Eski hali şok etti

Güzelliğiyle adından söz ettiren Özberk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerinde topladı.

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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk meğer estetik harikasıymış! Eski hali şok etti

Burcu Özberk'in ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafları ise sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. İşte Burcu Özberk ve birçok ünlü ismin estetiksiz halleri…

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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk meğer estetik harikasıymış! Eski hali şok etti

Ebru Gündeş

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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk meğer estetik harikasıymış! Eski hali şok etti

Ebru Gündeş