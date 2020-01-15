Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk meğer estetik harikasıymış! Eski hali şok etti

Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk, başarılı oyunculuğu ile beğeni topladı. Çağlar Ertuğrul ile yakaladıkları uyum dizinin önüne geçerken Burcu Özberk güzelliği ile de adından söz ettirdi. Afili Aşk dizisiyle hayran kitlesini genişleten Burcu Özberk'in estetiksiz hali ise görenleri şok etti. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...