Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şok etti!

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, başarılı oyunculuğu ile hayranlarının beğenisini toplarken Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla da dizinin önüne geçti. Burcu Özberk güzelliğiyle de adından söz ettirirken ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafları şok etti. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...