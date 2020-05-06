Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı!

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile evliliğini bitirmesinin ardından 20 yaşındaki Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Survivor çekimleri için Dominik'te olan ve koronavirüs salgını nedeniyle adada mahsur kalan Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaşmıştı. İkilinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.