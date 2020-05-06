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Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı!

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile evliliğini bitirmesinin ardından 20 yaşındaki Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Survivor çekimleri için Dominik'te olan ve koronavirüs salgını nedeniyle adada mahsur kalan Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaşmıştı. İkilinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 06.05.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 11:09
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Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı!

Kış aylarında yine yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı programda görüntülenen Ayça Çağla Altunkaya'nın, Survivor çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Acun Ilıcalı'nın yanında olduğu ortaya çıkmıştı.

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Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı!

Survivıor çekimleri için gittiği Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı, sevgilisi Altunkaya ile sosyal medyada ilk fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti. İkilinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

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Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı!

Ayça Çağla Altunkaya, sevgilisi Acun Ilıcalı ile yeni fotoğraflar paylaştı.

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Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı!

İşte o görüntüler:

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Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı!