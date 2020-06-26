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Acun Ilıcalı ve Aleyna Tilki’den sürpriz görüşme!
Son yılların en çok konuşulan pop sanatçısı Aleyna Tilki ve Acun Ilıcalı, önceki gün Bebek'te bir araya geldi. İkili buluşmaları hakkında bir açıklamada bulunmazken, görüşmeleri 'sürpriz bir projenin habercisi' olarak yorumlandı. Karantina sürecinde en çok sahneye çıkmayı özlediğini belirten Tilki, "Kıymet bilmiyormuşum onu anladım bu süreçte" dedi.
Giriş Tarihi: 26.06.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 09:44
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