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Acun Ilıcalı ve Aleyna Tilki’den sürpriz görüşme!

Son yılların en çok konuşulan pop sanatçısı Aleyna Tilki ve Acun Ilıcalı, önceki gün Bebek'te bir araya geldi. İkili buluşmaları hakkında bir açıklamada bulunmazken, görüşmeleri 'sürpriz bir projenin habercisi' olarak yorumlandı. Karantina sürecinde en çok sahneye çıkmayı özlediğini belirten Tilki, "Kıymet bilmiyormuşum onu anladım bu süreçte" dedi.

Giriş Tarihi: 26.06.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 09:44
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Acun Ilıcalı ve Aleyna Tilki’den sürpriz görüşme!

Şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla son yılların en çok konuşulan şarkıcılarından olan Aleyna Tilki, Acun Ilıcalı ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

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Acun Ilıcalı ve Aleyna Tilki’den sürpriz görüşme!

İkili buluşmaları hakkında bir açıklama yapmazken, "Sürpriz bir proje mi? sorusu akıllara geldi.

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Acun Ilıcalı ve Aleyna Tilki’den sürpriz görüşme!

"KIYMET BİLMİYORMUŞUM"

Ayaküstü kendisine yöneltilen soruları cevaplayan popçu, "En çok sahneye çıkmayı özledim. Kıymet bilmiyormuşum onu anladım bu süreçte" ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı ve Aleyna Tilki’den sürpriz görüşme!

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kadir Güneş ile görüntülenmeleri hatırlatılan Aleyna Tilki, "Böyle konuları değil, bana doğayı, corona virüsü sorun" dedi.

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Acun Ilıcalı ve Aleyna Tilki’den sürpriz görüşme!

Koronavirüs salgını ile ilgili olarak 20 yaşındaki şarkıcı, "Çok insan kaybettik onun üzüntüsü çok büyük ama pozitif tarafından bakarsak, evren bize mesaj veriyor. Bize 'evinize kapanın, doğayı sizsiz bir seyredin, hayvanlar sizsiz daha mutlu gözüküyor görün' diye mesaj veriyor aslında. Ama bana çok yabancı gelmedi bu süreç. ABD'deyken çok yalnız başıma evde kalıyordum" şeklinde konuştu.