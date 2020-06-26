Acun Ilıcalı ve Aleyna Tilki’den sürpriz görüşme!

Koronavirüs salgını ile ilgili olarak 20 yaşındaki şarkıcı, "Çok insan kaybettik onun üzüntüsü çok büyük ama pozitif tarafından bakarsak, evren bize mesaj veriyor. Bize 'evinize kapanın, doğayı sizsiz bir seyredin, hayvanlar sizsiz daha mutlu gözüküyor görün' diye mesaj veriyor aslında. Ama bana çok yabancı gelmedi bu süreç. ABD'deyken çok yalnız başıma evde kalıyordum" şeklinde konuştu.

