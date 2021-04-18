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Haberler Galeri Acun Ilıcalı resti çekti kalemi kırıldı! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! Beklenen resmi açıklama geldi...

Acun Ilıcalı resti çekti kalemi kırıldı! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! Beklenen resmi açıklama geldi...

Son haftalarda kulislerde dolaşan dedikodular açığa çıktı ve kaderi belli oldu. TV8 ekranlarında Survivor yapımlarıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı bu kez başka konuyla gündeme geliyor. Hemen hemen haftanın her günü ekranlara gelen Survivor ve yeni sezonda başlaması beklenen Masterchef'in reytinglerinin yüksek olması sonrasında flaş bir karar alındı. Diğer yandan Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Hadise'nin jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'nin başlayacak olması da kararlarda etkili oldu.

Giriş Tarihi: 18.04.2021 23:04 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 23:04
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Acun Ilıcalı resti çekti kalemi kırıldı! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! Beklenen resmi açıklama geldi...

Acun Ilıcalı resti çekti kalemi kırıldı. Artık TV8 ekranlarında olmayacak. Beklenen resmi açıklama geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yeni programların başlayacak olması akışta sıkışıklık yarattı. Yeni sezonda Masterchef ve O Ses Türkiye'nin başlayacak olması sonrasında yeni kararlar alındı. Diğer yandan Survivor 2021'in neredeyse haftanın bütün günlerinde yer alması alınan kararda etkili oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Acun Ilıcalı resti çekti kalemi kırıldı! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! Beklenen resmi açıklama geldi...

Survivor 2021 ve O Ses Türkiye'nin ekranlara gelecek olmasının ardından, iki programın çakışma ihtimali herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi. TV8'de programların üst üste gelmesiyle birlikte, son zamanlarda düşen reytingleriyle beraber tüm gözler Doğduğun Ev Kaderindir dizisine çevrildi.

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Acun Ilıcalı resti çekti kalemi kırıldı! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! Beklenen resmi açıklama geldi...

Doğduğun Ev Kaderindir 'in başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyor. Başlarda son derece heyecanlı olan dizinin son zamanlarda düşen reytingleri tüm dikkatleri üzerine çekti. Bununla beraber milyonlarca kişi dizinin final yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı.

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Acun Ilıcalı resti çekti kalemi kırıldı! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! Beklenen resmi açıklama geldi...

AÇIKLAMA İLK AĞIZDAN

Ve Doğduğun Ev Kaderindir'in akıbeti hakkında resmi açıklama sonunda geldi.

Başrollerini DemetÖzdemir ve Engin Öztürk'ün paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir'in yapımcısı Onur Güvenatam dizinin sezon sonunda final yaparak ekrana veda edeceğini açıkladı.

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Acun Ilıcalı resti çekti kalemi kırıldı! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! Beklenen resmi açıklama geldi...

Onur Güvenatam dizinin 6-7 bölüm sonra final yapacağını ve bu finalin umut dolu olacağını söyledi.