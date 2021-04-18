Acun Ilıcalı resti çekti kalemi kırıldı! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! Beklenen resmi açıklama geldi...

Son haftalarda kulislerde dolaşan dedikodular açığa çıktı ve kaderi belli oldu. TV8 ekranlarında Survivor yapımlarıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı bu kez başka konuyla gündeme geliyor. Hemen hemen haftanın her günü ekranlara gelen Survivor ve yeni sezonda başlaması beklenen Masterchef'in reytinglerinin yüksek olması sonrasında flaş bir karar alındı. Diğer yandan Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Hadise'nin jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'nin başlayacak olması da kararlarda etkili oldu.