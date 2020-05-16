Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Meğer Melisa...

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan kızı Melisa en az babası kadar ünlü. Annesi Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabının büyük bir kısmında yer alan Melisa Ilıcalı'ya 'küçük Şeyma' yorumları yapılıyor.