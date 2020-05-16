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Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Meğer Melisa...
Survivor yarışması nedeniyle Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı'ya küçük kızı Melisa eşlik ediyor. Yarışma aralarında ekran karşısına çıkan Melisa Ilıcalı'ya 'küçük Şeyma' yorumları yapılırken, Acun Ilıcalı'nın Anneler Günü'nde yaptığı paylaşım sonrası herkes Melisa'yı babaannese benzetti.
Giriş Tarihi: 16.05.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 11:37
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Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Meğer Melisa...
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Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Meğer Melisa...
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Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Meğer Melisa...
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Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Meğer Melisa...
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Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Meğer Melisa...