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Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Meğer Melisa...

Survivor yarışması nedeniyle Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı'ya küçük kızı Melisa eşlik ediyor. Yarışma aralarında ekran karşısına çıkan Melisa Ilıcalı'ya 'küçük Şeyma' yorumları yapılırken, Acun Ilıcalı'nın Anneler Günü'nde yaptığı paylaşım sonrası herkes Melisa'yı babaannese benzetti.

Giriş Tarihi: 16.05.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 11:37
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Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Meğer Melisa...
Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Meğer Melisa...

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan kızı Melisa en az babası kadar ünlü. Annesi Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabının büyük bir kısmında yer alan Melisa Ilıcalı'ya 'küçük Şeyma' yorumları yapılıyor.

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Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Meğer Melisa...
Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Meğer Melisa...

Annesine çok benzetilen Melisa Ilıcalı meğer babaannesinin kopyasıymış...

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Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Meğer Melisa...
Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Meğer Melisa...

Anneler Günü'nde Acun Ilıcalı'nın annesinin fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkan bu benzerlik dikkatlerden kaçmadı.

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Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Meğer Melisa...
Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Meğer Melisa...

Acun Ilıcalı'nın annesi ile kızı Melisa'nın benzerlikleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte başta Acun Ilıcalı'nın annesi ve bazı ünlü isimlerin akrabaları...

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Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Meğer Melisa...
Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Meğer Melisa...