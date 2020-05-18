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Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a yapılan sürprizi açıkladı! Teselli etmek için…

Sakatlığı nedeniyle Survivor'dan elenen Ersin Korkut, köpeği Mess'in ölüm haberiyle yıkılmıştı. Acun Ilıcalı yarışmadan ayrılmasının ardından sosyal medyanın da gündemine oturan Ersin Korkut'u teselli etmenin yolunu buldu. Ilıcalı, Ersin Korkut'un daha fazla üzülmemesi için yapılan sürprizi Instagram canlı yayınında duyurdu.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 13:00
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Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a yapılan sürprizi açıkladı! Teselli etmek için…

Survivor'a vedasıyla herkesi hüzne boğan Ersin Korkut köpeği Mess'in ölüm haberiyle yıkılmıştı. Survivor 2020'de sakatlığı nedeniyle adaya veda etmek zorunda kalan Ersin Korkut ani gidişiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a yapılan sürprizi açıkladı! Teselli etmek için…

Eleme sonrası konuşan Korkut, "Sakalım çok uzadı, böyle gidersem beni tanır mı tanımaz mı bilmiyorum. Köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Gidince ilk köpeğimi sonra ailemi göreceğim. İlk an nasıl olacak, nasıl tepki verecek merak ediyorum" dedi. Acun Ilıcalı ise köpeğine düşkünlüğüyle bilinen Korkut'a köpeğinin haftalarca önce öldüğünü ilk etapta söyleyemedi.

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Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a yapılan sürprizi açıkladı! Teselli etmek için…

Acı haberi veremeyen Ilıcalı, Korkut'un kuzeni olan oyuncu Yılmaz Erdoğan'dan yardım istemişti. Ersin Korkut Survivor'da yarışırken ölen köpeği Mess'in haberini ustası Yılmaz Erdoğan'dan aldı.

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Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a yapılan sürprizi açıkladı! Teselli etmek için…

Ersin Korkut aldığı acı haber sonrasında sonrasında sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapmıştı.

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Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a yapılan sürprizi açıkladı! Teselli etmek için…

"BÖYLE SEVGİ GÖRMEK NE KADAR DEĞERLİ"

Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Ersin Korkut, ilk şoku atlattıktan sonra sosyal medya hesabı Instagram'dan Mess'le olan bir pozunu paylaşarak "Böyle bir sevgi görmek insanin acı gününde ne kadar değerli anlatamam. Siz ne güzel insanlarsınız..." dedi.