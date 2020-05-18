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Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a yapılan sürprizi açıkladı! Teselli etmek için…
Sakatlığı nedeniyle Survivor'dan elenen Ersin Korkut, köpeği Mess'in ölüm haberiyle yıkılmıştı. Acun Ilıcalı yarışmadan ayrılmasının ardından sosyal medyanın da gündemine oturan Ersin Korkut'u teselli etmenin yolunu buldu. Ilıcalı, Ersin Korkut'un daha fazla üzülmemesi için yapılan sürprizi Instagram canlı yayınında duyurdu.
Giriş Tarihi: 18.05.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 13:00
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