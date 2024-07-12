70'li yıllarda çekilen Sahte Kabadayı filminde fark edilemeyen hata! Kemal Sunal bakın ne yapmış...

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu onlarca film, günümüzde hala büyük bir ilgiyle izleniyor. Ancak bu filmlerin bazılarında zamanla fark edilen çekim hataları, izleyicileri şaşırtıyor. Son olarak 1976 yapımı "Sahte Kabadayı"da yıllar sonra ortaya çıkan bir çekim hatası dikkat çekti. Film, uzun yıllardır izleyicileri güldürürken, bir detayın nasıl bu kadar uzun süre fark edilemediği merak konusu oldu. İşte o çekim hatası...