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7 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın makyajsız paylaşımına beğeni yağdı!
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, hamileliğinde 7'nci ayı geride bıraktı. Hamileliğinin son zamanlarını tatilde dinlenerek geçiren Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeyi başardı. Hamileliğin çok yakıştırıldığı Sinem Kobal'ın son paylaşımına beğeni yağdı. Makyajsız fotoğrafını paylaşan Kobal'ın duru güzelliği hayran bıraktı.
Giriş Tarihi: 17.08.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 16:32
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