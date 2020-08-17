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Haberler Galeri 7 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın makyajsız paylaşımına beğeni yağdı!

7 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın makyajsız paylaşımına beğeni yağdı!

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, hamileliğinde 7'nci ayı geride bıraktı. Hamileliğinin son zamanlarını tatilde dinlenerek geçiren Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeyi başardı. Hamileliğin çok yakıştırıldığı Sinem Kobal'ın son paylaşımına beğeni yağdı. Makyajsız fotoğrafını paylaşan Kobal'ın duru güzelliği hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 17.08.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 16:32
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7 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın makyajsız paylaşımına beğeni yağdı!

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, hamilelğinde 7'nci ayı geride bırakırken güzel oyuncu hamileliğinin son zamanlarını tatilde dinlenerek geçiriyor.

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7 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın makyajsız paylaşımına beğeni yağdı!

Tatilde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Kobal, son olarak makyajsız fotoğraflarını paylaştı. Sinem Kobal'a "Su gibi" yorumları geldi.

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7 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın makyajsız paylaşımına beğeni yağdı!

İşte duru güzelliğini sergileyen Sinem Kobal'ın makyajsız hali...

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7 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın makyajsız paylaşımına beğeni yağdı!

Sinem Kobal

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7 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın makyajsız paylaşımına beğeni yağdı!

Nur Fettahoğlu