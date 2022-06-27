27 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 7 aylık hamile olan Gupse Özay’dan karnı burnunda ilk poz geldi! "Hamilelik çok yakışmış"

7 aylık hamile olan Gupse Özay’dan karnı burnunda ilk poz geldi! "Hamilelik çok yakışmış"

Deliha filminin setinde tanışan Barış Arduç ve Gupse Özay, 6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında nikah masasına taşımıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden kısa süre önce bebek müjdesi geldi. Kız bebek bekleyen Özay'ın karnı burnunda ilk pozu ortaya çıktı. Güzel oyuncunun son halini görenler "Hamilelik çok yakışmış" yorumunda bulundu. İşte 7 aylık hamile olan Gupse Özay'ın son hali...

Giriş Tarihi: 27.06.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 10:40
  • 1
  • 68
7 aylık hamile olan Gupse Özay’dan karnı burnunda ilk poz geldi! Hamilelik çok yakışmış

Deliha filminin başrolünü paylaşan Gupse Özay ile Barış Arduç, çekimler sırasında tanışıp arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 68
7 aylık hamile olan Gupse Özay’dan karnı burnunda ilk poz geldi! Hamilelik çok yakışmış

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ve birliktelikleri hakkındaki soruları genellikle cevapsız bırakan ikili, ayrılık iddialarıyla sık sık gündeme gelse de 2020 yılında nikah masasına oturdular.

  • 3
  • 68
7 aylık hamile olan Gupse Özay’dan karnı burnunda ilk poz geldi! Hamilelik çok yakışmış

Pandemi nedeniyle sade bir törenle dünyaevine giren çift, geçtiğimiz haftalarda bebek müjdesiyle gündem geldi.

  • 4
  • 68
7 aylık hamile olan Gupse Özay’dan karnı burnunda ilk poz geldi! Hamilelik çok yakışmış

İLK FOTOĞRAF GELDİ

İlk bebeğine hamile olan Gupse Özay'ın karnı burnunda ilk pozu da ortaya çıktı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.

  • 5
  • 68
7 aylık hamile olan Gupse Özay’dan karnı burnunda ilk poz geldi! Hamilelik çok yakışmış

"HAMİLELİK YAKIŞMIŞ"

Sosyal medya kullanıcıları, Özay için "En güzel anne adayı", "Hamilelik yakışmış", "Sonunda beklenen fotoğraf geldi" yorumlarında bulundu.