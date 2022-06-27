27 Haziran 2022, Pazartesi
7 aylık hamile olan Gupse Özay’dan karnı burnunda ilk poz geldi! "Hamilelik çok yakışmış"
Deliha filminin setinde tanışan Barış Arduç ve Gupse Özay, 6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında nikah masasına taşımıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden kısa süre önce bebek müjdesi geldi. Kız bebek bekleyen Özay'ın karnı burnunda ilk pozu ortaya çıktı. Güzel oyuncunun son halini görenler "Hamilelik çok yakışmış" yorumunda bulundu. İşte 7 aylık hamile olan Gupse Özay'ın son hali...
Giriş Tarihi: 27.06.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 10:40
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