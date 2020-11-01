67 yaşındaki İhsan Bey soruyu bilmesine rağmen çekildi! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümüne 67 yaşındaki İhsan Bey damga vurdu. Geceye damga vuran İhsan Bey, edebiyat sorusunu bilmesine rağmen yarışmadan çekildi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 01.11.2020 01:10 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 01:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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