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Haberler Galeri 6 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın son fotoğrafına beğeni yağdı! ‘Hamilelik çok yakıştı’

6 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın son fotoğrafına beğeni yağdı! ‘Hamilelik çok yakıştı’

4 yıl önce Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sinem Kobal, hamile olduğu haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Karantina sürecinin bitmesinin ardından Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte tatile çıkan Sinem Kobal, tatilden yeni fotoğrafını paylaştı. 6 aylık hamile olan Kobal'ın fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 11.07.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 16:41
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6 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın son fotoğrafına beğeni yağdı! ‘Hamilelik çok yakıştı’

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, dört yıl önce meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda adasında dünyaevine girmişti.

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6 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın son fotoğrafına beğeni yağdı! ‘Hamilelik çok yakıştı’

Sinem Kobal'ın hamile olduğu ve kız bebek beklediği yöndeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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6 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın son fotoğrafına beğeni yağdı! ‘Hamilelik çok yakıştı’

Kenan İmirzalıoğlu tarafından da bu iddialara doğrulama geldi. Sinem Kobal, hamile ve kız çocuğu bekliyordu. Ünlü çift evliliklerinde 4 yılı geride bıraktı.

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6 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın son fotoğrafına beğeni yağdı! ‘Hamilelik çok yakıştı’

6 aylık hamile güzel oyuncu Sinem Kobal'dan yeni bir paylaşım geldi.

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6 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın son fotoğrafına beğeni yağdı! ‘Hamilelik çok yakıştı’

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni geldi.