6 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın son fotoğrafına beğeni yağdı! ‘Hamilelik çok yakıştı’

4 yıl önce Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sinem Kobal, hamile olduğu haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Karantina sürecinin bitmesinin ardından Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte tatile çıkan Sinem Kobal, tatilden yeni fotoğrafını paylaştı. 6 aylık hamile olan Kobal'ın fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.