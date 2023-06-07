53 kiloyu eriten Kobra Murat diyeti! 3-4 ayda tek formülle bölge bölge inceldi! Meğer Işın Karaca'da...

Herkes tarafından sevilen ve tanınan sanatçı Kobra Murat, obezitenin eşiğinden bu formülle döndü. Işın Karaca'nın da kilo verdiği bu reçete sayesinde 53 kilo veren sanatçı, artık 18 yaşındaki oğluyla aynı giyim tarzını yakaladığını açıkladı. Tek bir formülle incelmenin sırrı ortaya çıktı. İşte Işın Karaca ve Kobra Murat'ın kilo verme yöntemi...