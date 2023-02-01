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Haberler Galeri 50 bin yılda bir Dünya'yı DEĞİŞTİRİYOR! Yeşil Kuyruklu Yıldız derinden etkileyecek! Yay, Akrep, Koç, Kova...O burçlarda ZENGİNLİK VE LİDERLİK hakim olacak

50 bin yılda bir Dünya'yı DEĞİŞTİRİYOR! Yeşil Kuyruklu Yıldız derinden etkileyecek! Yay, Akrep, Koç, Kova...O burçlarda ZENGİNLİK VE LİDERLİK hakim olacak

Yeşil kuyruklu yıldız 50.000 yıl sonra ilk defa Dünya'ya bu kadar yakın bir mesafeden geçecek. Daha 2023 yılı gelmeden çoğu astrolog tarafından konuşulan yeni yılda Dünya'da birçok şeyin değişeceği ifade edilmişti. Astrologlara göre yeşil kuyruklu yıldızın etkisiyle de 2023 yılında liderlik ve zenginlik hakimiyeti başlayacak. Peki bundan burçlar nasıl etkilenecek? Yeşil kuyruklu yıldız ile birlikte burçları neler bekliyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023 21:32
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50 bin yılda bir Dünya’yı DEĞİŞTİRİYOR! Yeşil Kuyruklu Yıldız derinden etkileyecek! Yay, Akrep, Koç, Kova...O burçlarda ZENGİNLİK VE LİDERLİK hakim olacak

Yeşil kuyruklu yıldız burçları nasıl etkileyecek sorusunun cevabı merak konusu oldu. 50 bin yıllık bir aranın ardından gerçekleşen bu doğa olayı 7'den 7'e herkesi derinden etkileyecek. Yeni dünya algısının 2023 ile birlikte oluşmaya başlayacağı pek çok astrolog tarafından konuşulan konuların arasında yer alıyordu. Peki kuyruklu yıldız ne zaman geçecek? Kuyruklu yıldız hangi burcu nasıl etkileyecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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50 bin yılda bir Dünya’yı DEĞİŞTİRİYOR! Yeşil Kuyruklu Yıldız derinden etkileyecek! Yay, Akrep, Koç, Kova...O burçlarda ZENGİNLİK VE LİDERLİK hakim olacak

YEŞİL KUYRUKLU YILDIZ NE ZAMAN GEÇECEK?

Kuyruklu yıldızın ufukta yükseldikçe parlaklaşması ve en iyi şekilde şafak öncesi saatlerde görülmesi bekleniyor. Gök cismi, şubat ayının 10'una kadar da Mars'a yakın olacak.

Güney Yarımküre'deki gökyüzü gözlemcileri ise gelecek aya kadar beklemek zorunda kalacak.

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50 bin yılda bir Dünya’yı DEĞİŞTİRİYOR! Yeşil Kuyruklu Yıldız derinden etkileyecek! Yay, Akrep, Koç, Kova...O burçlarda ZENGİNLİK VE LİDERLİK hakim olacak

NASA'nın kuyruklu yıldız ve asteroit izleme biriminden Paul Chodas, geçen yıl gökyüzünü çok sayıda kuyruklu yıldız süslemiş olsa da, "Bu muhtemelen biraz daha büyük ve dolayısıyla biraz daha parlak görünüyor ve Dünya'nın yörüngesine biraz daha yaklaşıyor." diye konuştu.

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50 bin yılda bir Dünya’yı DEĞİŞTİRİYOR! Yeşil Kuyruklu Yıldız derinden etkileyecek! Yay, Akrep, Koç, Kova...O burçlarda ZENGİNLİK VE LİDERLİK hakim olacak

Çarşamba günü Dünya ve Mars yörüngeleri arasında saatte 207 bin kilometre hızla ilerleyecek. Perşembe gününden itibaren dürbünle küçük bir yeşil parıltı olarak görülebilir. Bilim insanları, kuyruklu yıldızın 2 Şubat'ta Dünya'ya en yakın noktada olacağını kaydediyor.

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50 bin yılda bir Dünya’yı DEĞİŞTİRİYOR! Yeşil Kuyruklu Yıldız derinden etkileyecek! Yay, Akrep, Koç, Kova...O burçlarda ZENGİNLİK VE LİDERLİK hakim olacak

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

NASA, ziyarete ilişkin açıklamasında, "Kuyruklu yıldızlar, tahmin edilemez olmaları ile meşhurdular. Ancak bu, aynı şekilde parlamayı sürdürürse, görülmesi kolay olacak" denildi.