50 bin yılda bir Dünya'yı DEĞİŞTİRİYOR! Yeşil Kuyruklu Yıldız derinden etkileyecek! Yay, Akrep, Koç, Kova...O burçlarda ZENGİNLİK VE LİDERLİK hakim olacak

Yeşil kuyruklu yıldız 50.000 yıl sonra ilk defa Dünya'ya bu kadar yakın bir mesafeden geçecek. Daha 2023 yılı gelmeden çoğu astrolog tarafından konuşulan yeni yılda Dünya'da birçok şeyin değişeceği ifade edilmişti. Astrologlara göre yeşil kuyruklu yıldızın etkisiyle de 2023 yılında liderlik ve zenginlik hakimiyeti başlayacak. Peki bundan burçlar nasıl etkilenecek? Yeşil kuyruklu yıldız ile birlikte burçları neler bekliyor?