5 yıla kadar hapsi istenen Metin Hara cephesinden açıklama geldi

Bir dönem Adriana Lima ile yaşadığı aşkla adını duyuran Metin Hara hakkında 'sahte doktor' iddiasıyla dava açıldı. Düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları bulunan, bu konularda seminerler veren Metin Hara'nın diploması olmadığı halde kendini doktor olarak lanse ettiği gerekçesiyle iş yeri mühürlenerek hapis istemiyle dava açıldı. Metin Hara cephesinden olayla ilgili açıklama geldi.