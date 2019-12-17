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5 yıla kadar hapsi istenen Metin Hara cephesinden açıklama geldi

Bir dönem Adriana Lima ile yaşadığı aşkla adını duyuran Metin Hara hakkında 'sahte doktor' iddiasıyla dava açıldı. Düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları bulunan, bu konularda seminerler veren Metin Hara'nın diploması olmadığı halde kendini doktor olarak lanse ettiği gerekçesiyle iş yeri mühürlenerek hapis istemiyle dava açıldı. Metin Hara cephesinden olayla ilgili açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 17.12.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 09:54
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5 yıla kadar hapsi istenen Metin Hara cephesinden açıklama geldi

Adriana Lima ile yaşadığı aşkla adını duyuran Metin Hara'ya 'sahte doktor' iddiasıyla dava açıldı. Hara'nın 5 yıla kadar hapsi istendi.

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5 yıla kadar hapsi istenen Metin Hara cephesinden açıklama geldi

Düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları bulunan Metin Hara'nın "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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5 yıla kadar hapsi istenen Metin Hara cephesinden açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ekim 2019'da hazırlanan iddianamede, Hara'nın, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olduğu, başka tamamlayıcı tıp uzmanı unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığı belirtildi.

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5 yıla kadar hapsi istenen Metin Hara cephesinden açıklama geldi

İŞYERİ MÜHÜRLENDİ

İddianamede, 13 Temmuz 2017'de BİMER'e yapılan ve Hara'nın, tıp eğitimi almamasına rağmen kurmuş olduğu sistemle danışmanlık adı altında yüksek paralar karşılığı umut tacirliği yaptığı ihbar da hatırlatıldı. İddianamenin devamında bu ihbar üzerine Hara'ya ait İnsana Güven Eğitim Danışmanlık şirketinin faaliyet izni olmadığı gerekçesiyle mühürlendiği de anlatıldı.

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5 yıla kadar hapsi istenen Metin Hara cephesinden açıklama geldi

"KENDİNİ DOKTOR DİYE TANITMADI"

Metin Hara'nın avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi: