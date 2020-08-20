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Haberler Galeri 5. sezona yeni karakterler! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? 5. kısım ne zaman çıkacak?

5. sezona yeni karakterler! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? 5. kısım ne zaman çıkacak?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan La Casa De Papel dizisinin 5. sezonundan detaylar gelmeye başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle 5. sezon ertelenmiş olsa da, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile 5. sezon hazırlıklarına başlandığı duyuruldu. Öte yandan 5. sezona yeni karakterlerin geleceği de aktarıldı. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? 5. kısım ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 16:42
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5. sezona yeni karakterler! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? 5. kısım ne zaman çıkacak?

La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman çıkacak? Netflix'te yayınlanan ve 2020 Nisan ayında 4. sezonuyla izleyicinin karşısına çıkan dizinin 5. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin kamera arkası görüntülerinin çıkmasının ardından yeni sezona yeni karakterlerin geleceği öğrenildi. Şimdi ise gözler yeni sezon tarihine çevrildi. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5. sezona yeni karakterler! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? 5. kısım ne zaman çıkacak?

LA CASA DE PAPEL'E YENİ KARAKTERLER GELİYOR

La Casa De Papel'in yeni sezonundan itibaren Miguel Angel Silvestre ve Patrick Criado'nun diziye dahil olacağı bildirildi. Ancak oyuncuların hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.

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5. sezona yeni karakterler! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? 5. kısım ne zaman çıkacak?

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel'in 5. sezon çekimlerinin Ağustos'ta başayacağı konuşuluyordu. Dizinin 2021'in ikinci yarısına doğru çıkması bekleniyor.

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5. sezona yeni karakterler! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? 5. kısım ne zaman çıkacak?

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.

2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.

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5. sezona yeni karakterler! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? 5. kısım ne zaman çıkacak?

3. bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.

4. bölüm özeti: Geçmişte Berlin, Gandia'nın operasyonun başına bela olacağını tahmin eder. Sierra'nın Lizbon'u sorgulaması kişisel bir açıklamaya yol açar.