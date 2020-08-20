5. sezona yeni karakterler! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? 5. kısım ne zaman çıkacak?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan La Casa De Papel dizisinin 5. sezonundan detaylar gelmeye başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle 5. sezon ertelenmiş olsa da, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile 5. sezon hazırlıklarına başlandığı duyuruldu. Öte yandan 5. sezona yeni karakterlerin geleceği de aktarıldı. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? 5. kısım ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 16:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL