5. çocuk müjdesi vermişti! Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’in kızı Mia’nın son haline bakın! ’Resmen babasının kopyası’

"Yaş senin için sadece bir rakam, doğum günün kutlu olsun bir yıl daha gençleşelim 2024❤️🙏🏻☺️ Önümüzde daha nice harika yıllar olsun. Sen paha biçilemezsin ve hayatın bir nimet, doğum günün kutlu olsun güzel eşim ❤️ ve şimdiye kadarki en şefkatli annenin doğum günü kutlu olsun!"