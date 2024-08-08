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Haberler Galeri 5. çocuk müjdesi vermişti! Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in kızı Mia'nın son haline bakın! 'Resmen babasının kopyası'

5. çocuk müjdesi vermişti! Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in kızı Mia'nın son haline bakın! 'Resmen babasının kopyası'

Türkiye'nin tanınmış oyuncularından Tolga Karel, Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteri ile hafızalara kazındı. Şimdilerde 45 yaşında olan Karel'in, 5. kez baba olacağı haberi ortaya çıkmıştı. Oyunculuk kariyerini geride bırakarak Amerika'ya yerleşen Karel, TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Karel, son olarak, çocuklarıyla gündem oldu. Kızı Mia'nın babasına benzerliği dikkat çekerken, hayranları "Tıpkı babası" yorumları yapmaktan kendini alamadı. İşte Tolga Karel'in kızı Mia'nın son hali...

Giriş Tarihi: 08.08.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 10:25
5. çocuk müjdesi vermişti! Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’in kızı Mia’nın son haline bakın! ’Resmen babasının kopyası’

Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Tolga Karel, son dönemdeki yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şöhretin zirvesindeyken aldığı radikal bir kararla Amerika'ya yerleşen Karel, burada TIR şoförlüğü yapmaya başladı.

5. çocuk müjdesi vermişti! Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’in kızı Mia’nın son haline bakın! ’Resmen babasının kopyası’

Şimdilerde aile hayatıyla gündeme gelen Tolga Karel, 5. çocuk müjdesini vererek takipçilerini sevindirdi.

5. çocuk müjdesi vermişti! Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’in kızı Mia’nın son haline bakın! ’Resmen babasının kopyası’

Yeniden baba olmaya hazırlanan Tolga Karel sosyal medya hesabından hamile eşi Sarah Scott'un yeni yaşını romantik sözlerle kutlamıştı.

5. çocuk müjdesi vermişti! Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’in kızı Mia’nın son haline bakın! ’Resmen babasının kopyası’

"Yaş senin için sadece bir rakam, doğum günün kutlu olsun bir yıl daha gençleşelim 2024❤️🙏🏻☺️ Önümüzde daha nice harika yıllar olsun. Sen paha biçilemezsin ve hayatın bir nimet, doğum günün kutlu olsun güzel eşim ❤️ ve şimdiye kadarki en şefkatli annenin doğum günü kutlu olsun!"

5. çocuk müjdesi vermişti! Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’in kızı Mia’nın son haline bakın! ’Resmen babasının kopyası’

Tolga Karel güzel eşi Sarah Scott ile pozlarını paylaşarak özlem dolu bir not düşmüştü. Tolga Karel'in sözleri "gurbetlik çekiyor" "vatanını özlemiş" şeklinde yorumlanmıştı...