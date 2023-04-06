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4.5 yıllık aranın ardından yerine geçecek dizi belli oldu! Diriliş Ertuğrul hayranlarına müjde!
Ekranlara geldiği ilk günden bu yana yoğun bir ilgi gören Diriliş Ertuğrul dizisinin finalinin üzerinden 4 yıl geçti. TRT1 ekranlarının sevilen dizisine alternatif olacak Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi için çalışmalara başlandı. Haberi alan dizi severler konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. İlk sezonu ile toplam 8 bölüm olacak olan Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi hakkında merak edilenler haberimizde.