4.5 yıllık aranın ardından yerine geçecek dizi belli oldu! Diriliş Ertuğrul hayranlarına müjde!

Ekranlara geldiği ilk günden bu yana yoğun bir ilgi gören Diriliş Ertuğrul dizisinin finalinin üzerinden 4 yıl geçti. TRT1 ekranlarının sevilen dizisine alternatif olacak Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi için çalışmalara başlandı. Haberi alan dizi severler konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. İlk sezonu ile toplam 8 bölüm olacak olan Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi hakkında merak edilenler haberimizde.