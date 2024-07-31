30 günde cayır cayır kilo verdiren Pelin Akil diyeti: 38’lik oyuncunun 34 beden olma sırrı

Spor ve Sağlıklı Beslenme İkilisi

Pelin Akil, formunu korumasındaki en büyük etkenin sağlıklı beslenme ve düzenli spor olduğunu vurguluyor. Her sabah erken saatlerde güne sporla başlayan Akil, aerobik egzersizler, yoga ve pilates gibi aktivitelerle hem kalori yakıyor hem de vücut esnekliğini artırıyor.