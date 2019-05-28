27 Mayıs son dakika reyting sonuçları! Çukur, Söz, Zalim İstanbul sezon finali gecesi reyting birincisi kim oldu? 27 Mayıs reyting sonuçları ile ilgili son dakika haberi... 27 Mayıs reyting sonuçları az önce belli oldu. Kanallarda yayınlanan programların hangisinin daha ilgi çekici olduğunu tespit eden ölçümlere reyting deniliyor. Vatandaşlar takip ettikleri dizilerin reytingleri ile de yakından ilgileniyor. Peki, 27 Mayıs Pazartesi reyting birincisi kim oldu? İşte sezon finali öncesi Çukur, Söz, Zalim İstanbul dizilerinin reytingdeki son durumu... Giriş Tarihi: 28.05.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 10:22 27 Mayıs reyting sonuçları kısa süre önce belli oldu. En çok hangi yapımın takip edildiğinin tespit edildiği reyting sistemi vtandşların da ilgisini çekiyor. Gün içerisinde takip ettikleri programların ve dizilerin kaçıncı olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde reyting sonuçları araması yapıyor. Pazartesi günü de en iddialı yapımların ekrana geldiği günler arasında yer alıyor. Çukur, Söz, Zalim İstanbul gibi diziler arasında kıyasıya rekabet yaşanırken, ATV'nin yeni dizisi Canevim de yarışa dahil oldu. Peki, Çukur, Söz, Zalim İstanbul sezon finali gecesi reyting birincisi kim oldu? İşte 27 Mayıs son dakika reyting sonuçları! REYTİNG NEDİR?
Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.
REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?
TNS ölçümün yapılacağı illerde bir araştırma yaparak orada yaşayanların bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplar. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. Reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. (yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir). Şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. ( o evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır) peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır.
Bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. (evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. Örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. Ayrıca 9 dakikada bir "aynı kişiler mi?" sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar)
SHARE NEDİR?
Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.