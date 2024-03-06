06 Mart 2024, Çarşamba
2 yılda 33 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 47'lik sunucu 20'liklere taş çıkarıyor! Tek yöntemle çatır çatır eriyin
Ünlü sunucu Zuhal Topal'ın yıllar öncesine ait hamilelik fotoğraflarının gün yüzüne çıkmasıyla birlikte, son iki yıl içinde yaşadığı etkileyici kilo kaybı dikkatleri üzerine çekti. Topal'ın 33 kilo vererek gözle görülür bir değişim geçirmesi, özellikle doğum sonrası kilolarından nasıl kurtulduğu merak edilen bir konu haline geldi. "Sihirli Annem" dizisindeki "Suzan" karakteriyle tanınan sunucunun zayıflama yöntemleri ve sırları da meraklıları tarafından yakından takip edilmekte.
Giriş Tarihi: 06.03.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 07:46
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