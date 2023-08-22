22 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2 yeni transfer seyirciyi heyecanlandırdı! Gönül Dağı'nda senaryo sil baştan ele alındı! Zaman farkı ağızları açık bıraktı!

2 yeni transfer seyirciyi heyecanlandırdı! Gönül Dağı'nda senaryo sil baştan ele alındı! Zaman farkı ağızları açık bıraktı!

Televizyon ekranlarının vazgeçilmez yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, yeni sezonda heyecan verici gelişmelere ev sahipliği yapacak. Yeni sezonda, diziye katılacak olan yeni oyuncu transferleri ve senaryoda yapılacak değişikliklerle izleyicilere sürprizler sunulması planlanıyor. Gönül Dağı'nın izleyicileri, yeni sezonda yaşanacak bu dönüşümle birlikte dizinin daha da etkileyici ve ilgi çekici bir hal alacağına dair heyecanla bekliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2023 21:00
  • 1
  • 8
2 yeni transfer seyirciyi heyecanlandırdı! Gönül Dağı’nda senaryo sil baştan ele alındı! Zaman farkı ağızları açık bıraktı!

Televizyon ekranlarının vazgeçilmez yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, yeni sezonda heyecan verici gelişmelere ev sahipliği yapacak. Yeni sezonda, diziye katılacak olan yeni oyuncu transferleri ve senaryoda yapılacak değişikliklerle izleyicilere sürprizler sunulması planlanıyor. Gönül Dağı'nın izleyicileri, yeni sezonda yaşanacak bu dönüşümle birlikte dizinin daha da etkileyici ve ilgi çekici bir hal alacağına dair heyecanla bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
2 yeni transfer seyirciyi heyecanlandırdı! Gönül Dağı’nda senaryo sil baştan ele alındı! Zaman farkı ağızları açık bıraktı!

Türk televizyonlarının sevilen yapımlarından biri olan TRT 1'in unutulmaz dizisi Gönül Dağı, yayımlandığı her gün reytingleri domine etmeyi başararak izleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda.

  • 3
  • 8
2 yeni transfer seyirciyi heyecanlandırdı! Gönül Dağı’nda senaryo sil baştan ele alındı! Zaman farkı ağızları açık bıraktı!

Ancak yeni sezon öncesinde dizi hakkında dolaşan dedikodular, dikkatleri üzerine çekti. Gönül Dağı, 4. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken, diziye katacağı yeni oyuncularla da merak uyandırdı.

  • 4
  • 8
2 yeni transfer seyirciyi heyecanlandırdı! Gönül Dağı’nda senaryo sil baştan ele alındı! Zaman farkı ağızları açık bıraktı!

Başarılı oyuncu kadrosuyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen Gönül Dağı, Anadolu'nun sıcak atmosferini ve masumane sevgileri işleyen hikayesiyle dikkat çekiyor. Ancak kadroda yaşanacak değişiklikler, dizinin takipçileri arasında karışık duygulara sebep oldu.

  • 5
  • 8
2 yeni transfer seyirciyi heyecanlandırdı! Gönül Dağı’nda senaryo sil baştan ele alındı! Zaman farkı ağızları açık bıraktı!

Eylül ayının gelmesiyle birlikte tekrar ekranlara gelecek olan dizi, 2 yeni oyuncunun katılımıyla daha da zenginleşecek.