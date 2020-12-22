1997'de Türkiye güzeli seçilmişti! Aylin Coşkun'un eski halinden eser yok!

Şarkıcı Aylin Coşkun 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile geçtiğimiz yıl evlendi. Aylin Coşkun, eşinden dini nikâh sırasında mehir olarak külçe altın istemesiyle gündem olmuştu. Ünlü şarkıcının düğününe Hande Yener gibi pek çok ünlü isim katılmıştı. 20 kiloluk gelinlik giyen Aylin Coşkun'un düğün görüntüleri o dönem magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.