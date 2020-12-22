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Haberler Galeri 1997'de Türkiye güzeli seçilmişti! Aylin Coşkun'un eski halinden eser yok!

1997'de Türkiye güzeli seçilmişti! Aylin Coşkun'un eski halinden eser yok!

1997'de bir güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Aylin Coşkun, son haliyle herkesi şoke etti. Görenlerin tanıyamadığı Aylin Coşkun, saç rengini değiştirip, perçem kestirdi. Sosyal medya kullanıcıları 'Şahane olmuşsun', 'Bu kim? Aylin sen misin?', ''Yüzüne estetik mi yaptırdın?', Muhteşem olmuşsun bayıldım' gibi yorumlarda bulundu. İşte Aylin Coşkun'un son hali...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 09:29
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1997'de Türkiye güzeli seçilmişti! Aylin Coşkun'un eski halinden eser yok!
1997'de Türkiye güzeli seçilmişti! Aylin Coşkun'un eski halinden eser yok!

Aylin Coşkun son haliyle ağızları açık bıraktı, gören inanamadı! 1997 Türkiye Güzeli Aylin Coşkun son haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü. İmaj yenileyen Aylin Coşkun'un Instagram pozları şoke etti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yerini alan ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu.

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1997'de Türkiye güzeli seçilmişti! Aylin Coşkun'un eski halinden eser yok!
1997'de Türkiye güzeli seçilmişti! Aylin Coşkun'un eski halinden eser yok!

Aylin Coşkun, yıllardır uzun tercih ettiği saçlarını kesip kakül yaptırdı ve rengini değiştirerek imajını değiştirdi. Coşkun, yeni imajı ile paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

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1997'de Türkiye güzeli seçilmişti! Aylin Coşkun'un eski halinden eser yok!
1997'de Türkiye güzeli seçilmişti! Aylin Coşkun'un eski halinden eser yok!

Aylin Coşkun, paylaşımına 'Yeni imaj yapalım dedik renk harika oldu. Perçem yakışmış mı bilemedim' notunu ekledi.

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1997'de Türkiye güzeli seçilmişti! Aylin Coşkun'un eski halinden eser yok!
1997'de Türkiye güzeli seçilmişti! Aylin Coşkun'un eski halinden eser yok!

Coşkun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Kimisi estetik yaptırdığını dile getirirken, kimisi de güzellik filtresi uyguladığını söyledi.

Sosyal medya kullanıcıları 'Şahane olmuşsun', 'Bu kim? Aylin sen misin?', ''Yüzüne estetik mi yaptırdın?', Muhteşem olmuşsun bayıldım' gibi yorumlarda bulundu.

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1997'de Türkiye güzeli seçilmişti! Aylin Coşkun'un eski halinden eser yok!
1997'de Türkiye güzeli seçilmişti! Aylin Coşkun'un eski halinden eser yok!

Şarkıcı Aylin Coşkun 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile geçtiğimiz yıl evlendi. Aylin Coşkun, eşinden dini nikâh sırasında mehir olarak külçe altın istemesiyle gündem olmuştu. Ünlü şarkıcının düğününe Hande Yener gibi pek çok ünlü isim katılmıştı. 20 kiloluk gelinlik giyen Aylin Coşkun'un düğün görüntüleri o dönem magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.