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1997'de Türkiye güzeli seçilmişti! Aylin Coşkun'un eski halinden eser yok!
1997'de bir güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Aylin Coşkun, son haliyle herkesi şoke etti. Görenlerin tanıyamadığı Aylin Coşkun, saç rengini değiştirip, perçem kestirdi. Sosyal medya kullanıcıları 'Şahane olmuşsun', 'Bu kim? Aylin sen misin?', ''Yüzüne estetik mi yaptırdın?', Muhteşem olmuşsun bayıldım' gibi yorumlarda bulundu. İşte Aylin Coşkun'un son hali...
Giriş Tarihi: 22.12.2020 09:25Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 09:29
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1997'de Türkiye güzeli seçilmişti! Aylin Coşkun'un eski halinden eser yok!
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1997'de Türkiye güzeli seçilmişti! Aylin Coşkun'un eski halinden eser yok!
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1997'de Türkiye güzeli seçilmişti! Aylin Coşkun'un eski halinden eser yok!
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1997'de Türkiye güzeli seçilmişti! Aylin Coşkun'un eski halinden eser yok!
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74
1997'de Türkiye güzeli seçilmişti! Aylin Coşkun'un eski halinden eser yok!