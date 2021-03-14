14 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dün akşam eleme adayı hangi isim? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının en çok takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de ikinci eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Gönüllüler oldu. İlk eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu. 14 Mart akşamı ada konseyinden çıkacak ikinci isimi Acun Ilıcalı açıklayacak. İşte, 14 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dün akşam eleme adayı hangi isim? Şampiyonluk adayıydı...