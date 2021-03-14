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14 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 14 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dün akşam eleme adayı hangi isim? Şampiyonluk adayıydı... 14 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dün akşam eleme adayı hangi isim? Şampiyonluk adayıydı...
14 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takı Gönüllüler olmuştu. Gönüllüler takımında ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu. 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden takım yine Gönüllüler oldu. Eleme adayı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 14 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dün akşam eleme adayı hangi isim? Şampiyonluk adayıydı...
Giriş Tarihi: 14.03.2021 23:22
14 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dün akşam eleme adayı hangi isim? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının en çok takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de ikinci eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Gönüllüler oldu. İlk eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu. 14 Mart akşamı ada konseyinden çıkacak ikinci isimi Acun Ilıcalı açıklayacak. İşte, 14 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dün akşam eleme adayı hangi isim? Şampiyonluk adayıydı...
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVİVOR BİL BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2021'de ilk Bil Bakalım mücadelesi yapıldı. Oyunda birbirinden farklı ve zorlayıcı soruları yarışmacıların bilmesi beklendi. En çok bilen takım 1000 pesonun sahibi olacak.
Ardından birçok lezzetli yemek için açık artırma oyunu gerçekleşecek. Ancak 14 Mart Survivor Bil Bakalım oyununda ünlüler takımı önde giderken, ödül için kıran kırana rekabet oldu. Oyunun kazananı ise gönüllüler oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI
Cumartesi akşamı yapılan ilk dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden gönüllüler takımı oldu. Gergin geçen konseyde gönüllüler takımından bir isim ilk eleme adayı olarak yazıldı. En ok oyun alan Aleyna Çalışkan ilk aday oldu.
SURVİVOR 14 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Geçtiğimiz hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler Öykü Uysal'ı adadan göndermek zorunda kalmıştı. İki takım yeni bir dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya gelmiş ve ilkinde kaybeden yine gönüllüler olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununda iki takım da başa baş skor yakaladı.