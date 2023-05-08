100 bin TL’lik çukur sorusu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı ters köşe yaptı! Doğru yanıtı görenler şaştı kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de tüm jokerlerini kullanarak 100 bin TL'lik soruyu gören yarışmacı izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. 1 milyon TL'lik zorlu zirveye adım adım ilerleyen yarışmacı "İspanya'nın başkenti Madrid'den Dünya'nın merkezine doğru dümdüz bir çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultu da yukarı doğru kazmaya devam edersek, tekrar yüzeye nereden çıkarız? sorusunda verdiği cevap ile ters köşe oldu. Doğru yanıtı veremeyen yarışmacı 30 bin TL ile evinin yolunu tuttu. İşte o sorunun doğru yanıtı ve yarışmacının verdiği yanıt...